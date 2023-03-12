WSJ: Кремлевские элиты выдвинули ультиматум Путину 1 12.03.2023, 9:01

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Наступает решающий момент.

Высокопоставленные чиновники Кремля давят на российского президента Владимира Путина, чтобы он нашел управу на главаря ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, так как считают, что монополия на наказания должна принадлежать государству.

Об этом пишет WSJ со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По словам собеседников издания, напряжение в отношениях кремлевской элиты с Пригожиным увеличивалось с ростом влияния ЧВК «Вагнер».

Первые конфликтные ситуации возникли еще во время российской военной кампании в Сирии, а в ходе войны против Украины эти проблемы обострились.

Чиновники были обеспокоены критикой куратора «вагнеровцев» в адрес начальника российского Генштаба Валерия Герасимова, а также казнью наемника с применением кувалды, видео которой широко распространялось в Сети.

«Представители системы чувствуют, что монополию на наказание должно иметь государство», - сказано в материале.

В статье также говорится, что Пригожин сейчас переживает решающий момент: если «вагнеровцам» удастся захватить Бахмут, у него появится превосходство над регулярной российской армией, которой не удалось достичь каких-либо значимых успехов на Донбассе, в свою очередь, если наемники потерпят поражение, это поставит под вопрос их боеспособность и еще больше подорвет позиции Пригожина.

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