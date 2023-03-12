«Эмоции просто «вау!»: белорус из Солигорска проехал на скутере всю Латинскую Америку 1 12.03.2023, 9:48

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Приключения начались с Гватемалы.

Радио Унет в рамках проекта «Свои люди» поговорило с уличным артистом, блогером и свободным путешественником из Солигорска Александром Гойшиком, который сейчас находится… где-то в Южной Америке.

Рассказ о путешествии публикуется от первого лица:

— Начал я путешествие в середине октября 21-го года. Сначала я прилетел в Мексику, где есть небольшая белорусская диаспора, несколько городов, где живут белорусы. Две недели побыл там. Посетил наших белорусов. Потом поехал в Гватемалу. И в Гватемале, собственно говоря, и началось мое приключение.

После трех недель изучения языка я купил через маркетплейс на фейсбуке подержанный скутер. И мне понадобился целый месяц, чтобы оформить его на себя, пройти все круги гватемальского бюрократизма. Потом я поездил на скутере по Гватемале.

Гватемала — одна из самых интересных стран региона Латинской Америки. Там фантастическая природа, там есть очень много действующих, активных вулканов. И тоже очень интересная с культурной точки зрения. Это страна, где большинство населения составляют коренные индейцы майя. И культура майя в Гватемале сохранилась: ты можешь видеть людей в национальных костюмах.

И люди говорят на своих языках. Официальный, главный язык Гватемалы — местный испанский, или кастаяна, но официальными также являются еще 22 языка майя и 2 языка индейцев из другой группы, которые не относятся к майя. То есть, помимо кастаяна, есть еще 24 официальных индейских языка.

Также сохранились пирамиды майя — комплекс Тикаль — самый большой в мире комплекс пирамид майя. И в столице, Гватемала-Сити, есть очень интересный музей книги Попал-вух — это священная книга, Кодекс правил для майя. И она расшифрована. То есть язык майя удалось расшифровать. И можно самому все это почитать, узнать — есть очень интересный музей.

Из Гватемалы постепенно, медленно на скутере я поехал в Сальвадор, Никарагуа, Гондурас, Коста-Рику и Панаму. Из Панамы до Колумбии нет дороги.

Панамериканское шоссе там прерывается на 70 километров. И там пришлось искать какой-то вариант, чтобы отправить скутер в Колумбию. Оказалось, что с моим скутером, который весит всего 100 килограммов, было проще отправить его грузовым самолетом, чем искать морской контейнер, чтобы морским путем переправить. Воздушным путем уже через два дня в Боготе — столице Колумбии — можно было забирать скутер.

И дальше я ехал-ехал, где-то год уже еду скутером, и я доехал постепенно через Колумбию, Эквадор, Перу, Боливию, проехал Аргентину и теперь вот доехал скутером до Уругвая. И тут я решил скутер оставить, чтобы налегке, с одним рюкзаком поехать на самый «край света». Я уже делал так несколько раз. Я оставлял скутер в Боготе у знакомого на парковочном месте, чтобы улететь в Амазонию.

Самолетом из Боготы до Литисии — это городок в колумбийской части Амазонии, там стык трех границ — Колумбии, Перу и Бразилии. Там я по земле перешел границу с Бразилией и шесть дней в общей сложности плыл паромами через Амазонку. Три дня до Манауса — это главный город штата Амазонас, двухмиллионный мегаполис, куда нет фактически нормальной дороги, затерянный в джунглях. И после еще два города —Сантерем и Макапо, по полтора дня к каждому нужно было плыть. Фактически я добрался до места, где Амазонка впадает в Атлантический океан.

Оттуда автобусами проехал до Французской Гвианы — это французская часть, а еще есть Суринам — это бывшая голландская колония и единственная страна на континенте, где официальный язык — голландский, и Гайана — это бывшая британская колония, и также это единственная страна на этом континенте, где говорят по-английски.

И после через Бразилию въехал в Венесуэлу, чтобы посмотреть, какое нас ждет очень плохое будущее при самых плохих раскладах. Не хотелось бы такого будущего — с абсолютным полицейским своеволием, с полицейскими под каждым кустом, полицейскими, которые грабят собственный народ, у людей дома часто нет электричества, нет воды, все дорого.

После я вернулся в Боготу, ехал скутером, доехал до Лимы — столицы Перу. Оставил там скутер у парня-перуанца, который учился в нашем нархозе вместе с моими солигорскими друзьями. После окончания университета он долго не мог найти работу в Беларуси и решил вернуться домой и открыл свой небольшой мясной магазин. У него я оставил скутер и улетел в Гватемалу «на каникулы» на месяц.

Когда я въехал в Аргентину, у меня поломался скутер — там была проблема с пасом передачи. А в Аргентине таких скутеров попросту не существует. Поэтому я там тоже оставил скутер, вернулся в Гватемалу, побыл там с любимой, купил запчасти для скутера и потом приехал обратно в Аргентину, отремонтировали мне скутер. Я проехал через Аргентину до столицы Буэнос-Айреса и потом паромом — это самый удобный путь через речку Рио-Плата, попал в Уругвай.

Уругвай — одна из самых богатых стран в регионе. Поэтому, соответственно, там и цены тоже, в отличие от Аргентины, наверное, в 5-7, а иногда и в 10 раз выше.

— А поясни, в чем разница между Уругваем и Парагваем, который там недалеко находится?

— Если очень-очень-очень все упростить, то Парагвай — это такая обычная бедная страна региона без выхода к морю. Уругвай — это зажиточная страна, которую иногда называют латиноамериканским Монте-Карло, с выходом к морю, к океану.

— А что позволяет Уругваю быть самым состоятельным в регионе? Может, там какие-то полезные ископаемые?

— Я думаю, что грамотная экономическая политика. Эта страна пережила диктатуру, но сейчас она с одним из самых высоких в мире показателей демократии (согласно рейтингу британского центра The Economist Intelligence Unit за 2022 год, Уругвай по показателям демократии занимает 13-е место в мире между Канадой и Люксембургом, опережая Германию, Великобританию, Францию и даже США, Беларусь в этом рейтинге на 146-м месте из 167 стран — РУ) и с проведенными реформами, с привлечением инвестиций и так далее. Там безопасно, там низкий уровень коррупции, в отличие от соседних Аргентины, Бразилии или того же Парагвая. Поэтому я думаю, что за счет этого они такие богатые.

— Ты говорил о том, что в Гватемале коренные народы-индейцы майя, имеют большой процент среди населения, их языки имеют официальный статус. А какое состояние коренных народов в других странах, которые ты посетил?

— В других странах есть индейцы другой группы — инков — в Перу и частично в Боливии, в Эквадоре. Но они не оставили никакого письменного наследия после себя. И я почти не слышал, чтобы кто-то разговаривал на кечуа — языке инков. Фактически, в Перу — это основная страна инков, Мачу-Пикчу — их там главный исторический объект, который они после себя оставили, еще множество есть разных мест, но почти не чувствуешь, чтобы кто-то употреблял свой язык. В отличие от Гватемалы, индейцы инки почти что потеряли это все и глобализировались. Еще там остается, что они носят национальную одежду — у них такие шляпы модные, и так далее, но в повседневном обиходе они такие испанизированные.

— Встречал ли ты, кроме Мексики, на своих латиноамериканских дорогах еще где-то белорусов или какие-то упоминания о Беларуси?

— Я знаю, что есть белоруска в Гватемале, которая руководит благотворительным госпиталем в отдаленной провинции для индейцев майя. Мы договаривались встретиться, но что-то не получилось.

После этого я в Панаме, когда плавал на острова Дельторе, на пароме, когда я возвращался, познакомился с мотористом парома Юрой. Он из Литвы сам и по контракту там уже несколько лет работает, потому что старый советский паром был списан когда-то в Литве и его приобрели в Панаму вместе с командой. И он мне рассказывал, что в Панама-Сити есть семья белорусов.

Белорусов лично я встречал в Эквадоре — наш парень, который занимается тем, что снимает репортажи, какие-то там документальные фильмы про колумбийских и венесуэльских беженцев в Эквадоре. Также встретил одного и того же парня-минчанина, сначала в Боготе в Колумбии, а после, пока я ехал, он перебрался жить в Лиму — в Перу, и там я снова с ним встретился и даже пожил некоторое время. Он занимается тем, что продает системы для онлайн-покера.

И недавно я был в Буэнос-Айресе и встречался со своими солигорскими земляками. Люди, которые раньше работали в России, после начала войны, когда все начало падать, компания, где они работали, закрылась, и они решили перебраться в Буэнос-Айрес.

Знаю о белорусах в Чили, у меня есть их контакт. И знаю об очень активных белорусах в Бразилии. К ним я, собственно говоря, еду — это моя финальная точка. Там я хочу продать скутер и продолжить путешествие в Новую Зеландию, Австралию, Китай, Японию, Корею, Монголию.

— Что тебя больше всего впечатлило за это твое путешествие по Латинской и Южной Америке?

— Наверное, самой такой огромной эмоцией, самым огромным впечатлением было, когда я был в Аргентине в Кордове — третий по величине город страны, и когда сборная Аргентины победила в чемпионате (по футболу). И начались эти просто бешеные празднования — это просто не описать словами.

А в целом — очень много разных впечатлений. Например, тот же Тикаль в Гватемале — большие пирамиды майя, или Мачу-пикчу — храм индейцев инков в Перу, или самый большой ледник в Аргентине Перито-Морено, когда ты видишь вот эту стихию, видишь с расстояния полкилометра этот огромный ледник, видишь, как из него откалываются глыбы, высотой с девятиэтажный дом — это, конечно, очень сильные впечатления.

Или пройти всю Амазонку — проплыть на паромах, три дня плавая до одного города, спать в гамаках, как все местные — это тоже очень сильные впечатления. Или в Венесуэле видеть портреты Чавеса или там Боливара на каждом шагу — это тоже сильно впечатляет. Таких эмоций, что «вау!» — их много!

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