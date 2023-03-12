Эксперты составили рейтинг недорогих смартфонов с самыми лучшими камерами 12.03.2023, 10:03

В список попало хотя бы по одной модели от всех крупных игроков на рынке.

Даже недорогой девайс может делать качественные фото и видео, нужно только выбрать модель с подходящими характеристиками. Портал Gizchina отобрал десятку смартфонов с самыми лучшими камерами и бюджетной стоимостью.

В список попало хотя бы по одной модели от всех крупных игроков на рынке: Apple, Xiaomi, Google, Samsung, OnePlus, Oppo и Honor.

Открывает список Redmi Note 11 Pro+, получивший основной модуль с разрешением 108 Мп, дополненный широкоугольным объективом на 8 Мп и датчиком на 2 Мп для макро. Фронтальная камера на 16 Мп врезана по центру. Все это обеспечивает отличный фотографический опыт, несмотря на то, что смартфон не является высококлассной или дорогой моделью.

Следом за ним идет Google Pixel 6. В свое время многие журналисты и обзорщики называли эту модель лучшей «за свои деньги» благодаря основной камере на 50 Мп и 12-Мп ультраширокоугольному объективу. Для селфи здесь используется 8-Мп сенсор с углом обзора 94 градуса.

Тройку лидеров замыкает «середнячок» Samsung Galaxy A53 5G, в составе которого такой набор датчиков: главный на 64 Мп, ультраширокоугольный на 12 Мп и пара по 5 Мп для боке и макрофотографий. Спереди у смартфона установлена фронтальная камера с разрешением 32 Мп.

На четвертом месте расположился OnePlus 9, главной фишкой которого стала оптика от Hasselblad. Замыкает пятерку лидеров Xiaomi 12, оснащенный основной камерой на 50 Мп с оптической стабилизацией и технологией CyberFocus для отслеживания объектов в кадре.

В список также попали Pixel 6a, Oppo Find X3 Neo, Honor 50, OnePlus Nord 2T и iPhone SE 2022 года.

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