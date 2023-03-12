Путин попал в капкан 3 12.03.2023, 10:36

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Китайцы уже переименовывают российские города.

Украинский журналист Роман Цимбалюк высмеял заявления Путина о том, что РФ расколется на несколько частей. Известный журналист с юмором прокомментировал заявление главы Кремля о том, что РФ ожидает распад и в результате появятся уральцы и московиты.

Роман Цимбалюк причисляет Путина ко второй категории россиян, поясняя, что тем временем полным ходом идет экспансия Китая в России.

Популярный украинский блогер высказал мнение: «Путин считает себя нырком в историю, а выясняется, что если Путин ныряет в историю, так могут поступить и другие. И когда китайцы переименовывают российские города — это и есть поиск исконных своих территорий. Вот они искали и нашли. Так будут делать очень многие. Опять этот вопрос с Кубанью вечный, но я все-таки против».

Роман Цимбалюк иронично отозвался о заявлениях Путина: «Так вот, получается. Путин, когда говорил, что Россия распадется на уральцев и московитов, то выходит, что это просто было чистосердечное признание: он сам московит, он просто московит, как он есть, и реализовывает последовательно эту политику».

Затем журналист напомнил о важной роли США в войне между РФ и Украиной, пояснив, что шутки российских пропагандистов по поводу состояния здоровья президента Байдена - их нежелание признать поражение.

Роман Цимбалюк произнес: «Что произошло? Значит Путин попал в украинский капкан. Именно так. И вот когда дикий зверь, в данном случае полоумный медведь, попал в капкан, если у него опять же было бы чуть больше мозгов, то он бы уже начал отгрызать себе лапу. Возможно, так оно и будет, вопрос только в том, где ее придется отгрызать, возможно, по поясницу».

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