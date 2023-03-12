«Сколько стоит? Ну, сколько дадите» 2 12.03.2023, 10:43

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Что можно купить на придорожных рынках в Беларуси.

Опытные путешественники закладывают в бюджет любой автомобильной поездки расходы на покупки: на придорожных рынках, возникающих вдоль трасс, порой можно приобрести то, что не купишь больше нигде. С приходом весны такие мини-рынки оживают. «Звязда» решила выяснить, что и почем сейчас можно купить «по дороге».

К слову, не такая уж придорожная торговля в наши дни нецивилизованная. Несколько лет назад было принято решение об организации мини-рынков возле деревень, чтобы сельчане могли продавать излишки со своего сада-огорода. Таковых и было оборудовано в достатке (более 250 только в столичной области, более 40 из которых — возле магистральных и республиканских автодорог: очевидно, что чем оживленней движение по трассе, тем бойче торговля).

Словом, стихийная торговля в наши дни практически перестала быть стихийной. Конечно, осенью, во время сбора урожая, импровизированный «прилавки» из табуреток, картонных коробок и ящиков возникают даже на небольших дорогах местного значения. И все же на сегодняшний день придорожная торговля в основном переместилась на специально оборудованные торговые места — прилавки под навесами. И это, безусловно, плюс не только для тех, кто продает — они защищены от ветра и осадков, но и для водителей.

В прошлые годы Госавтоинспекция постоянно предупреждала и тех, кто едет по трассе, и тех, кто продает сельхозпродукцию на ее обочине, об опасности придорожной торговли. Сотрудники ГАИ говорили о том, что в потоке машин водители сбрасывают скорость и перестраиваются. Отвлекаются от дороги, стараясь разглядеть, что продают. Остановившись на противоположной стороне трассы, перебегают дорогу в неустановленном месте. Продавцы порой устанавливают прилавок очень близко к дороге, чтобы из окна машины легче было рассмотреть их товар. И все это провоцирует возможность ДТП.

Именно поэтому навесы с прилавками теперь обычно расположены в дорожных «карманах» — водитель съезжает с трассы и может спокойно припарковаться и совершать покупки, не создавая аварийную ситуацию.

«Экояйца» по четыре пятьдесят

На трассе Р-28 придорожная торговля начинается километров через 35-40 после МКАД. «Первые ласточки» — за километр-два до оборудованного мини-рынка: табуретки, выставленные к дороге (яйца, яблоки, козье молоко и творог).

— У меня десяток яиц по 4 рубля, там дальше по пять будут, — предупреждает из-за забора хозяйка. — Вообще сейчас яйца по 5 рублей везде по деревне продают, просто у меня последний десяток.

Яблоки она предлагает и вовсе почти даром: рубль пятьдесят — пятилитровое ведерко. Говорит, летом много наросло, зимой хорошо сохранились, «возьмите хоть на сок!». Но в основном за свежие яблоки поздних сортов из своего сада сейчас вдоль дорог просят от трех до пяти рублей за ведерко.

Хозяин импровизированного прилавка через два дома от нее разводит руками:

— Яиц сегодня уже нет. Купили. По четыре пятьдесят отдал. Яиц всегда только десяток выношу на продажу, это ж не птицефабрика. Творожок пока не продал — он тоже совсем свежий, пробуйте…

Яйца на таких рынках — востребованный товар, который разбирают в первую очередь. Оказывается, любой, кто разводит кур, легко отличит «настоящее» яйцо от фабричного — и нет, не по наличию или отсутствию клейма на скорлупе. И даже не по цвету желтка — нужной его яркости в современных условиях можно добиться на любой птицефабрике при помощи добавок к комбикорму.

Оказывается, у деревенских «экояиц» скорлупа тоньше, чем у фабричных. Она не гладкая, а шершавая, и яйца в десятке — разного размера и цвета. Ну, а главное отличие первых от вторых — то, что куры на «свободном выгуле» потребляют натуральную пищу (траву, насекомых, улиток) и получают полезные вещества, благодаря которым и яйцо становится полезным, сказал собеседник.

Сейчас яйца на мини-рынках в дефиците. Дело в том, что в естественных условиях содержания куры хорошо несутся только в теплое время года. Зимой, чтобы яиц было столько же, нужен специальный корм…

Но теперь будет становиться теплее, и яиц на продажу на мини-рынках, соответственно, будет все больше. С прошлого года цены на них выросли на пятьдесят копеек-рубль: в 2022-м десяток обычно отдавали по 4 рубля, рассказали мне.

Покупать яйца «с рук», конечно, решается не каждый — вполне естественно бояться сальмонеллеза, от которого ты застрахован, покупая яйца в магазине. И все же, говорит мужчина, покупателей всегда хватает. И яйца спрашивают постоянно.

«Закатки хорошо покупают…»

Упорядочение придорожной торговли повлекло за собой и определенный контроль товара, выставленного на продажу. Так, его «органичность» и «аутентичность» отныне покупателю гарантирована. Дело в том, что перепродажа на таких торговых площадках не допускается.

Чтобы иметь право торговать на придорожных мини-рынках, надо получить справку в сельском исполнительном комитете о том, что вы — собственник земельного участка. Представители сельисполкома фиксируют, что на вашем участке вы производите ту сельхозпродукцию, излишки которой и будете продавать. Например, что у вас есть пасека, или вы держите поросят, или выращиваете голубику…

Так что на таких мини-рынках вам не предложат то, что утром купили на оптовом рынке — только то, что выращено своими руками. То есть то, что ест и сам продавец, и его семья.

Разумеется, покупая «по дороге», важно отдавать себе отчет, что продукты питания, которые продаются вдоль трасс, не проходят жесткого контроля качества и безопасности. В группе риска молочные продукты, сало, мясо и колбасы, яйца и, конечно, домашние закатки. А они в начале весны — один из главных товаров придорожной торговли.

И пока медики и диетологи категорически не советуют приобретать закатки, которые продают в местах стихийной торговли, у продавцов — своя правда. Врачи говорят, что такие «вкусняшки» могут надолго уложить в больничную палату: в анаэробных условиях целый ряд патогенных микроорганизмов способен активно развиваться и выделять токсины, вызывающие отравление.

Продавцы на это возражают, мол, вот же мы, всегда здесь, дома наши рядом с мини-рынком, найти нас легко, если что не так. И раз торгуем спокойно уже не первый год и даже имеем «постоянных клиентов», значит, закатки наши покупатели едят и нахваливают.

— Готовлю и на продажу, и для своей семьи одинаково, — говорит пенсионерка, предлагающая закатки на одном из придорожных мини-рынков под Молодечно. — Мы несем полную ответственность за свою продукцию — может даже большую, чем продавцы на минском рынке или в магазине.

Можно ли заработать на закатках в наши дни?

— Можно. Закатки хорошо покупают, — рассказывает Наталья (она торгует на придорожном рынке на трассе Р-28). — Было 115 банок огурцов, сейчас уже две баночки всего осталось, остальные за зиму продала. В месяц больше 100-150 рублей на закатках можно заработать. Если ставить, как я, две тысячи банок… Томатный сок очень хорошо идет, маринованные помидоры.

Ассортимент закаток — лечо, салатов, самых разных аджик и солянок, грибных ассорти на придорожном рынке на выезде из села Красное действительно поражает воображение. В среднем за поллитровую баночку здесь просят 5-6 рублей.

Очень много варенья — малина (лесная и садовая), вишня, черника, брусника, клубника, слива…

— Вчера заезжала женщина, несколько банок сливы купила, сегодня взял с запасом, — делится продавец.

Самая «сложная» по составу и дорогая закатка едва ли превысит по стоимости 7-8 рублей. Трехлитровая банка вишневого компота, правда, обойдется покупателю в десятку.

— Можно было б и дешевле отдать, но трехлитровая банка стоит 3 рубля, — говорит женщина за прилавком. — Была бы у вас банка взамен, отдала б компотик по семь рублей. Даже по шесть…

Дороговизна тары влияет и на стоимость кислой капусты — продавцы говорят, уступили бы ведерко за три, но само ведерко полтора рубля стоит, так что отдают по четыре.

Капуста, кстати, у каждого продавца — по фирменному рецепту. И — со своего огорода.

Поллитровая баночка щавеля — где три, а где четыре рубля. Столько же — пол литра маринованных подзеленок. Лисички будут дороже — в среднем 5-6 рублей за поллитровую банку.

У вас товар, у нас купец

Что еще в ассортименте? Из интересного — например, перетопленный свиной жир. Тот самый смалец, за который сегодня ратуют диетологи в противовес жарке на растительных маслах, привычной горожанину. Вспоминаю, как глава Гильдии поваров Беларуси рассказывал, что любит готовить на смальце (так вот оказывается как этот смалец выглядит: белоснежный и без запаха) — мол, это здоровый и полезный продукт, и никаких канцерогенов при нагревании.

— Я тоже всегда на смальце готовлю, — замечает продавец, Василий Иванович.

Смалец он предлагает за все те же 5 рублей — поллитровую банку.

Самый дорогой продукт на его прилавке (и в целом на придорожном рынке) — пожалуй, мед: 20 рублей за литр.

— Это майский, а это — июльский сбор. Сразу с медогоночки лился в банку, поэтому — видите? — фруктоза выступила. Он не грелся, никак не обрабатывался — самый настоящий, полезный мед, — поясняет собеседник.

Привлекают внимание красивые, увесистые золотые связки лука — их хочется купить даже просто как украшение кухни. Одна такая связка «затягивает» на 2-3 кг.

— А еще у меня очень много разного чеснока. Вот этот — яровой. А вот сушеный. Если перемолоть его в кофемолке и добавить в мяско или колбаску — запах просто потрясающий! — рассказывает Василий Иванович.

Увесистый мешок мороженой тыквы, очищенной и порезанной кубиками, обойдется покупателю в 2 рубля.

Ну, а сушеные яблоки и груши (эти последние — хрустят и похожи на чипсы) вам щедро насыплют в подставленные ковшиком руки — пробуйте!

— Сколько стоит сушеная груша? А я не знаю, — улыбается женщина за прилавком. — Ну, сколько дадите…

Сегодня покупателей не много — как-никак, праздничный день, 8 марта, и трасса практически пустая. Но в будни движение на дороге оживленное: останавливаются у прилавков и дальнобойщики, и первые дачники, решившие проведать свои «сотки» после зимы, и вообще все, чей путь лежит в сторону Вилейки и Нарочи, или оттуда — в Минск.

На таких мини-рынках продавцы не обвешивают и не обсчитывают, а покупатели не опасаются, что «хорошее положат только сверху» — напротив, тут все держится на доверии. Это рынок в своем первозданном виде — у вас товар, у нас купец.

У продавцов весов или безмена зачастую и вовсе нет, все меряется «на глаз», ведерками и банками. Да и цены, согласитесь, невысоки — особенно если представить, сколько труда стоит все это вырастить и приготовить.

Тем более, что торговаться на таких рынках, как на восточном базаре — не возбраняется и даже приветствуется. Потому что одна из главных функций придорожной торговли — общение.

— Мы все люди пожилые, вы видите. Мне 68, ей — 80, дальше вон стоит — ей 65. Скучно все время сидеть перед телевизором. А тут мы и поговорить можем, и на людей посмотреть, — улыбается пенсионерка за прилавком.

Дело в том (объясняет собеседница), что если лечь и ничего не делать, так и останется только помереть. Нет, надо жить, работать, и это — секрет долголетия, уверена она. И к тому же, «разве ж такое в магазине купишь? Тут только натуральные продукты, никакой химии».

В разговор здесь вступают охотно, «скинуть цену» легко соглашаются, а понравившемуся покупателю еще и добавят что-нибудь в придачу к покупке совершенно бесплатно, попробовать. Не задаваясь вопросом, вернется ли он еще когда-нибудь к этим прилавкам.

Торгуют сейчас на придорожных рынках, разумеется, и деревенским продуктом номер один — салом. «Белым» и с мясными прослойками. А также «пальцем пиханой» колбаской — одним из брендов настоящей белорусской кухни. За ней дорогу сюда проторили уже многие минчане, рассказали продавцы.

Сало на минских рынках в этом году бьет все рекорды — в январе цена доходила аж до 32-33 рублей за килограмм. Наталья держит поросят сама. И цену может выставлять любую. Сало она продает по 24 рубля за кило, копченое — по 26 рублей.

«А колбаску всю разобрали. И полендвичку тоже уже всю сегодня продала. Да вы пробуйте сало», — и она щедро отрезает ломоть, которым вполне можно утолить голод, действительно очень вкусного сала.

Наталья рассказывает, что кроме поросят, держит бычков, бройлерных кур, кроликов.

— Как же вы все успеваете — и хозяйство такое большое, и сад-огород, и закатки, и на рынке стоять? Тем более, сейчас ведь уже мало кто в деревнях хозяйство держит…

— Наверное, привыкла работать… Мне повезло — рядом муж и сын, все делаем вместе. Муж всю жизнь проработал дальнобойщиком. В один день все оборвалось: стал инвалидом первой группы. Говорит — что же теперь делать, горелку пить? И занялся хозяйством. Я вышла на пенсию: в апреле будет уже год, как не работаю. Внуков у нас пока нет: дочь недавно вышла замуж, сын еще не женился. Так что времени на все хватает, и рабочих рук хватает. В прошлом году посадили 100 кустов голубики — сын решил, что это интересно и перспективно. Так что со мной близкие люди, готовые поддержать и помочь. И скучать на пенсии некогда.

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