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Против бывшего политзаключенного Александра Кабанова завели новые уголовные дела

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  • 12.03.2023, 10:50
  • 1,854
Против бывшего политзаключенного Александра Кабанова завели новые уголовные дела

Накануне у родителей блогера произошел обыск.

Против бывшего политзаключенного блогера Александра Кабанова завели новые уголовные дела. Об этом он сообщил в Facebook.

«Обыск у родителей был связан с тем, что на меня завели три, а может четыре, а может и тридцать четыре уголовных дела. Да хоть пятьсот…», — написал он.

Напомним, об обыске в доме его родителей сайт Charter97.org сообщал на днях. В декабре прошлого года Александр Кабанов вышел на свободу. Он был осужден на три года колонии. Его задержали в 2020 году еще до президентских выборов. В январе 2023 года Александр Кабанов выехал за границу.

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