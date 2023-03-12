«Не стыжусь, подбираю как мелочь, так и крупные купюры» 1 12.03.2023, 11:08

Белорусы рассказали, что делают с найденными деньгами.

Журналисты myfin.by спросили белорусов, как часто они находят деньги на улице и что делают с неожиданной находкой.

Минчанка Татьяна в 2018 году вместе с молодым человеком жила на съемной квартире. Пара еле-еле сводила концы с концами, каждый вечер обсуждали, где взять деньги, чтобы прожить до конца месяца, и их просьба была услышана:

– Осенью в дождливую погоду мы с парнем вместе шли с работы домой. Думали, как дотянуть до следующей зарплаты. И вдруг просто на дороге прямо под ногами увидели деньги – 5 рублей одной купюрой. Сумма небольшая, но радость от такой находки была запредельная. Мы забрали эти 5 рублей с собой, высушили на батарее и купили на них пачку гречки и колбасу. Эта приятная неожиданность помогла нам продержаться несколько дней до зарплаты. Но больше деньги на улице мы не находили.

Белоруске Ирине, напротив, везет на денежные находки регулярно. Но девушка предпочитает обходить подобные «подарки» стороной:

– Никогда не беру бумажные деньги, которые нахожу на улице. Верю в то, что после того, как присвоил себе чужие средства, потеряешь гораздо больше собственных.

Минчанка Юлия позицию Ирины разделяет, поэтому найденные на улице средства себе не забирает, а направляет на добрые дела:

– Я дважды находила деньги. Первый раз – около 7 лет назад. На асфальте просто лежали несколько купюр номиналом в 200 000 неденоминированных рублей, то есть 20 деноминированных рублей. Сумма приличная, но я решила, что происхождения этих денег не знаю, забирать себе не рискнула – пожертвовала в фонд организации, которая помогает бездомным животным. Несколько лет назад, опять же на улице, нашла купюру в 50 рублей. И их тоже перечислила на благотворительность.

Белоруске Анастасии большие купюры ни разу не попадались, чаще – монеты:

– Люди очень часто теряют монеты, я их замечаю и на земле, и на асфальте, и на скамейке один раз нашла. Забираю такие находки не всегда, потому что обычно очень тороплюсь по своим делам и просто не хочу тратить на это время. Но когда подбираю монетки, себе их не оставляю – жертвую тем, кто просит милостыню, или музыкантам, которые играют в переходах. Суммы нахожу небольшие, для меня большой роли они не сыграют – что-то существенное на эти деньги купить я не смогу, а кого-то эти 2–3 рубля выручат в трудную минуту.

Помню, что в детстве тоже находила на улице деньги. Тогда тратила их на различные снеки, жвачки, мороженое. С возрастом начала думать не только о себе. Сейчас у меня самой ребенок. И каждый раз, когда я нахожу монетки и потом на глазах дочки отдаю их другим, рассказываю, что нужно помогать тем, кто в этом нуждается. Иногда она специально выискивает монетки на асфальте, чтобы потом самой пожертвовать их на добрые дела.

Владимир превратил необычное хобби в целую игру для своей дочки:

–Не знаю, насколько это правильно, но я найденные на улице деньги подбираю. Чаще всего это монетки, но бывали случаи, когда находил и 5, и 20 рублей. 8 лет назад вообще нашел 200 000 неденоминированных рублей. На тот момент я был студентом, и это была для меня очень большая сумма. И я отдал находку своей девушке, чтобы она потратила эти деньги на свои нужды.

Также в моей коллекции находок – евро, гривны, евроценты, российские рубли. Причем монетка номиналом 1 евро выкатилась из водосточной трубы, когда я проходил мимо. Конечно же, я добавил ее в свою коллекцию, потому что всегда подбираю монетки, в каком бы состоянии они ни были. Моей дочке нравится мое хобби, поэтому я придумал для нас игру: мы гуляем по городу в поисках монеток. Кто больше соберет в течение прогулки, тот и окажется победителем. Во время игры мы чувствуем себя искателями сокровищ и в завершение обязательно что-то вкусное покупаем себе на найденные деньги.

У студентки Алены одно из счастливых воспоминаний детства как раз связано с денежной находкой:

– Я играла с подругой во дворе, и так захотелось мороженого! Но денег на него, конечно, у меня не было – надо было просить у родителей. А там бы началось: «А ты поела?», «А уроки сделала?» и все в таком духе. И вот мы играли с подругой в прятки, я прибежала в укромное место, чтобы спрятаться от нее, и нашла там деньги! Какую точно сумму, я не помню, помню, что купила на них два мороженых. На этом мое везение закончилось. Больше денег я не находила, но если такая ситуация со мной повторится, я точно перечислю найденные средства на благотворительность. Так сказать, чтобы вернуть бумеранг добра.

Зато удача с детства не покидает студента Ивана. Первую свою монетку он нашел в 4 года и с тех пор регулярно продолжает находить их повсюду:

– На сиденьях в транспорте, на лавочках, в траве – где я только ни находил деньги. Кстати, не стыжусь, подбираю как мелочь, так и крупные купюры. Всегда трачу на сладости: вафли, желатинки, шоколад или мороженое. Самая большая сумма, которую находил, была в районе 20 долларов. Такие находки воспринимаю как удачу и всегда радуюсь.

Похожее мнение услышали от студентки Натальи:

– Если я нахожу деньги, то всегда их забираю себе. Так я учусь принимать возможности и подарки, которые мне преподносит жизнь. Не фиксирую, копейки это или большие суммы. Просто поднимаю находку и про себя проговариваю: «Это знак, что скоро ко мне придет интересная возможность».

Белоруска Марина рассказала нам немного другую версию развития событий: что деньги, которые случайно встречаются на пути человека – это проверка:

– Слышала от кого-то, если ты намеренно проходишь мимо копейки или другой монетки небольшого номинала, значит, считаешь, что в деньгах не нуждаешься. И как бы ты ни старался, свой доход увеличить не сможешь, потому что ведешь себя как человек, который довольствуется тем, что есть. Поэтому теперь на всякий случай даже если вижу на дороге 5 копеек, все равно подбираю. Чтобы любая возможность заработать не прошла мимо.

Каждый белорус, с которым мы успели пообщаться, воспринимает найденные деньги по-своему. На улицах Минска мы встретили юриста Евгения, который рассказал, что говорит закон о найденных деньгах:

– Исходя из соображений справедливости, если вы нашли деньги, но не знаете, кому они принадлежат, вы вправе хранить средства у себя, но обязаны сообщить о находке в полицию или орган местного самоуправления. Если в течение 6 месяцев с момента такого уведомления собственник не будет установлен, вы официально станете собственником этих денег.

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