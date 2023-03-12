В России вертолет совершил аварийную посадку из-за «диверсантов»1
- 12.03.2023, 11:11
Авария произошла возле нефтегазового месторождения в Краснодарском крае.
В России в Краснодарском крае на территории Ванкорского нефтегазового месторождения вертолет совершил аварийную посадку из-за диверсантов. В результате приземления на вертолете обнаружили повреждения.
Об этом сообщает ТСН со ссылкой на российские телеграммы-каналы.
Отмечается, что вертолет аварийно сел из-за срезанного болта на шасси во время приземления. Впоследствии выяснилось, что поломка была не случайностью.
На борту находились три человека, никто не пострадал. Полиция выясняет, кто и с какой целью мог умышленно повредить воздушное судно. «Диверсанта», повредившего вертолет, объявили в розыск.