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В России вертолет совершил аварийную посадку из-за «диверсантов»

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  • 12.03.2023, 11:11
В России вертолет совершил аварийную посадку из-за «диверсантов»
Иллюстративное фото

Авария произошла возле нефтегазового месторождения в Краснодарском крае.

В России в Краснодарском крае на территории Ванкорского нефтегазового месторождения вертолет совершил аварийную посадку из-за диверсантов. В результате приземления на вертолете обнаружили повреждения.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на российские телеграммы-каналы.

Отмечается, что вертолет аварийно сел из-за срезанного болта на шасси во время приземления. Впоследствии выяснилось, что поломка была не случайностью.

На борту находились три человека, никто не пострадал. Полиция выясняет, кто и с какой целью мог умышленно повредить воздушное судно. «Диверсанта», повредившего вертолет, объявили в розыск.

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