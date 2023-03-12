Странные маневры РФ возле Бахмута: «жесты доброй воли» последуют один за другим 1 12.03.2023, 11:23

9,172

Военный эксперт раскрыл бессмысленность тактики врага.

Генерал ВСУ Александр Сырский отметил, что удерживание Бахмута важно для Украины не только с точки зрения невозможности продвижения врага. Украинская армия также выигрывает время и истощает войска РФ.

Вероятно, что ВСУ действительно пойдут в контрнаступление весной. Генерал Сырский говорит это не просто так, он базируется на каких-то сценариях и планах развития событий. Об этом «24 каналу» сказал военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

Делают нелепые маневры

Однако противник также понимает, к чему готовится украинская армия, и может накапливать силы. По словам Коваленко, некоторый резерв у оккупантов действительно есть. Но его качество вызывает сомнения.

«Если говорить о каждом плацдарме, возьмем, к примеру, Юг (Левобережную Херсонщину и Запорожскую область), то события в Бахмуте, как бы это ни странно ни звучало, оказывают непосредственное влияние именно на южный плацдарм. Россияне не успевают компенсировать эти потери и обеспечивать подразделения всем необходимым – техникой, личным составом и прочим», – подчеркнул обозреватель.

Сил и средств недостаточно, потому что прежде всего все отправляется на Бахмутский плацдарм. В связи с этим возникает существенный дефицит на Юге и даже на Востоке (Луганщина).

Кроме того, оккупанты демонстрируют удивительно странное поведение. Так, не преуспев в районе Бахмута, они начинают движение в северном и северо-западном направлении. Речь идет о Северске.

«Делать это тактически бессмысленно. Но они это делают, так как понимают, что сейчас могут продвигаться, и это последний шанс, потому что потом нужно будет демонстрировать «жесты доброй воли» один за другим», – сказал Коваленко.

Поэтому они пытаются захватить как можно больше территорий, добавляет он, чтобы в критический момент перейти к глухой обороне. Хотя, если она не будет надлежащего обеспечения, то эффективной не будет.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».