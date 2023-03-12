В Украине арестовали активы граждан Беларуси и РФ на $1,1 миллиард 5 12.03.2023, 11:27

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Деньги пойдут на возмещение ущерба от войны.

Бюро экономической безопасности Украины в прошлом году арестовало активы граждан Беларуси и России на 41 млрд (около 1,1 млрд долларов).

Всего в течение года в производстве БЭБ находилось 961 уголовное производство. По результатам досудебного расследования в суд направлено 29 уголовных, 24 из них – с обвинительным актом.

«С целью обеспечения возмещения нанесенного государству ущерба наложен арест на имущество по всем уголовным производствам на сумму 46,7 млрд гривен, из которых – 41 млрд гривен активы, бенефициарными собственниками которых являются граждане России и Беларуси», — говорится в отчете по результатам работы Бюро в 2022 году.

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