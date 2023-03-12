Полковник КГБ: Самолет с Путиным могут сбить 9 12.03.2023, 11:38

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С главой РФ на G20 обойдутся еще жестче, чем с Лавровым.

Российские СМИ пишут о том, что Владимир Путин решил поехать на встречу G20. Он не посещал мероприятие с 2019 года.

Этот шаг – от абсолютной безвыходности. Диктатор оказался мировым изгнанником, с ним немногие общаются. Об этом «24 каналу» рассказал полковник, бывший разведчик КГБ Сергей Жирнов.

Последнее общение на международном уровне у Путина было, когда он ездил в Среднюю Азию. Там диктатору удалось встретиться с Си Цзиньпинем и премьер-министром Индии.

«Для него это очень важная вещь – выйти из этого блекаута. Но другой вопрос: как он туда улетит или поедет? Он же опасается, что его самолет могут просто сбить. Именно поэтому он едет только в Среднюю Азию и в Беларусь к Лукашенко», – подчеркнул полковник.

Мы видели, как смеялись над Лавровым во время последней встречи министров иностранных дел в рамках Большой двадцатки. «Я думаю, что над Путиным могут также посмеяться, а, возможно, и сделать что-то хуже», – говорит Жирнов. Он считает, что весь зал может либо повернуться спиной к Путину, либо вообще выйти.

Как отметил экс-сотрудник КГБ, Путин сделал заявление о визите, чтобы об этом поговорили. «Я на 90% уверен, что Путин не решится поехать», – подытожил Жирнов.

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