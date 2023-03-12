Андрей Санников: Лукашенко может готовить большую провокацию против Украины 8 12.03.2023, 11:53

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На это указывают лживые заявления диктатора о Мачулищах.

Лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь», экс-кандидат в президенты Беларуси Андрей Санников считает, что заявления Лукашенко по Украине могут указывать на подготовку провокации с его участием. При этом режим Лукашенко уже стал полноценным участником российской войны против Украины.

Об этом Андрей Санников рассказал в эфире «Эспрессо». Экс-кандидат в президенты Беларуси указал, что Лукашенко изначально предоставляет всю свою территорию Кремлю для войны.

«Истерики Лукашенко и его лживые высказывания по поводу происшествия в Мачулищах могут указывать на то, что действительно может готовиться большая провокация при его участии. Мы видим, что постоянно испытывают границы. Польша устанавливает укрепления, в том числе противотанковые ежи, на границе с Беларусью. Укрепляет границу. Постоянно происходят провокации на этом направлении с использованием мигрантов, это началось задолго до массированного вторжения России с помощью Беларуси на территорию Украины», – пояснил Андрей Санников.

Лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» добавил, что в Беларуси в очередной раз по приказу Кремля продолжили «военные маневры», которые и без того продолжаются уже год. И потому тревоги абсолютно оправданы, потому что есть повышенная боевая готовность на северном направлении.

«И сегодня с аэродрома, который стал известен после происшествия с российским АВАКСом (авиационная система предупреждения и управления – ред.), взлетел МиГ-31 – это тот самый истребитель, способный нести гиперзвуковые ракеты «Кинжал». То есть недружественные действия со стороны Лукашенко происходят все время», – объяснил Андрей Санников.

Кроме того, постоянно происходят провокации со стороны пограничников режима Лукашенко, а также со стороны российских военных, занимающих по меньшей мере 20 полигонов Беларуси. Именно поэтому разведка Украины и Министерство обороны постоянно внимательно следят за ситуацией.

«Поводов говорить, что будет какое-то массовое вторжение, нет. Это правильно, пожалуй. Но то, что небольшими группами или достаточно большими можно совершать опасные провокации, всем понятно. Поэтому нужно серьезно относиться к такой информации и таким заявлениям ГУРа, украинской разведки, которая предупреждает, что может наступить такая фаза войны, которой многие боятся, – переход вооруженных сил Лукашенко через границу с Украиной», – резюмировал Андрей Санников.

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