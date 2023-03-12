Появилось видео задержания в Березино, после которого мужчина попал в реанимацию 12 12.03.2023, 12:01

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Избитый силовиками Владимир Пантюх является ветераном-афганцем.

Правозащитный центр «Весна» опубликовал видеозапись задержания жителя Березино Владимира Пантюха, который через час после этого попал в реанимацию.

Напомним, инцидент случился 9 марта на автовокзале. Владимир начал снимать на телефон, как сотрудники ГАИ проверяли маршрутки. Его задержали, а через час привезли в реанимацию с сердечным приступом и следами побоев. Сейчас Владимир находится в больнице под конвоем. У него 3-я группа инвалидности, 4 перенесенных инфаркта и 3 операции шунтирования. Его планируют судить, статья пока неизвестна.

На первом видео видно, что мужчина не устраивал драку, а просто снимал действия сотрудников ГАИ. На втором видео показан сам момент задержания Владимира — мужчину били по ногам, а затем повалили на землю.

По информации @belamova, речь идет о ветеране Афганистана Владимире Пантюхе. На войне он был дважды ранен и контужен. После армии жил в России в поселке Белорусский недалеко от Нижневартовска. В Беларусь вернулся в 1992 году. Его личная карточка размещена на сайте Березинского РИК.

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