Быстрый путь в пропасть 4 Леонид Невзлин

12.03.2023, 12:08

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Леонид Невзлин

Достаточно одного шага.

«Вы что, хотите как в Северной Корее?!» - звучит угрожающе, но впечатляет умеренно. Диктатура давно, страна закрытая, что такое свобода и не припомнит уже никто. «Вы что, хотите как в России?!», - гораздо нагляднее. Всего двадцать лет потребовалось, чтобы обменять свободу на марши во славу путинизма, права человека – на неосталинизм, построение демократии – на диктатуру мафиозного государства, приправленную фашистскими замашками. Как апофеоз – преступная война.

Все происходило у нас на глазах. Совсем не вдруг. Один за другим принимались законы, ограничивающие права человека, постепенно нарастали репрессии, расправы с оппозицией, шел рейдерский захват собственности. А что российское общество? Съедало раз за разом путинское кушанье. Порой тысячи протестовали, сотни тысяч – терпели, миллионы одобрительно кивали. Потом не стало и тысяч. Вознесся Мордор – обитель победившего зла. Как Украина стала для всего мира символом борьбы за свободу, так Россия – добровольного отказа от нее.

Достаточно одного шага, чтобы диктатура навалилась снежным комом. Поэтому народы, знающие ценность демократии, выходят ее защищать от тех представителей власти, для которых пример Мордора стал слишком заманчив. У нас, в Израиле. В Грузии. За свободу надо бороться. Чтобы быть рабом – не надо делать ничего. Похоже миссия России – напоминать о том, как быстр путь в пропасть.

Леонид Невзлин, t.me

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