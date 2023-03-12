Ядерный бомбардировщик B-52 послал четкий сигнал Кремлю 1 12.03.2023, 12:44

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Стратегический самолет ВВС США приблизился на 200 км к Петербургу.

Как сообщал сайт Charter97.org, 11 марта американский стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress ВВС США летал над странами Балтии. Он приблизился на 200 км ко второй столице РФ - Санкт-Петербургу.

Об этом стало известно из ресурса Flightradar24, который отслеживает полеты авиации по всему миру. B-52H Stratofortress ВВС США, способный нести ядерные боеголовки, зашел в Финский залив к острову Гогланд.

Пропагандистские СМИ РФ крайне болезненно отреагировали на инцидент. Они даже начали уверять, что американцы якобы отрабатывали ракетные удары по Петербургу.

Ситуацию прокомментировал в своем блоге в Telegram российский политический аналитик Эль Мюрид (Анатолий Несмиян).

Он напомнил, что B-52H способен нести до 51 боеголовок общим весом более чем 30 тонн, в том числе 6 видов ядерных бомб и ракет. Он высказал уверенность, что таким образом Вашингтон продемонстрировал Кремлю свои военные возможности. Это стало элементом сдерживания агрессора.

«Расстояние, на которое подошел самолет ко второй столице - буквально 200 км, что фактически снимает вопрос со временем реагирования. Такой вполне очевидный намек Кремлю сложно не понять, разве что если вместо мозга - флешка с «Воскресным вечером», - констатировал Эль Мюрид.

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