Белоруски распродают свои подарки на 8 Марта 1 12.03.2023, 12:48

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Что им пришлось не по душе?

Всего несколько дней прошла с 8 марта, а на популярных площадках с объявлениями от частных лиц уже появились непонравившиеся подарки. Myfin посмотрел, что, почем и по каким причинам продают девушки.

Смартфоны

Нашли сразу три объявления о продаже подаренных на 8 марта смартфонов. Причины разные: «Продаю свой подарок. Причина: мне 64 Гб памяти будет впритык», «Подарили на 8 марта, но Android не мое», «Телефон был куплен для подарка девушке на 8 марта. Оказался для нее большой, хочет что-то поменьше».

Часы — обычные и Smart

Нашлось несколько таких объявлений: «Покупались жене на 8 марта. Но оказались большеваты для ее руки», «Подарили на 8 марта. Я часы не ношу, вроде как не нужны они мне», «Продаю, так как не угадали с подарком. Куплены 8 марта».

Наушники

Еще один вид подарков, который не всем приходится по душе — беспроводные наушники. В объявлениях комментируют продажу так: «Покупались девочке к 8 марта. Не подошли», «Подарок на 8 марта. Продаю, так как наушники у меня есть».

Парфюм

С этой категорией подарков всегда много сложностей. Если точно не знать предпочтения, можно совсем не угадать с подарком. Так и произошло с несколькими девушками, которые выставили парфюм на продажу.

«Парфюм подарили на 8 марта. Приобретался для меня на этой неделе. Использовала туалетную воду на себе буквально пару раз».

«Пару пшиков, подарил муж на 8 марта, но аромат не мой».

«Духи, подарили на 8 марта, от нетерпения немного расковыряла коробку. Но!!! Запах не мой, так и не свыклась с ним. Очень дорогой и изысканный древесный шлейф, но я люблю более цветочные и сладкие духи».

Ноутбук

А в этой категории — настоящая драма. Ноутбук выставил на продажу неудачливый даритель: «Был подарен на 8 марта. Не оценили подарок, хотят «яблоко».

Выпрямитель для волос

Ненужным подарком оказался и выпрямитель для волос. Девушка коротко сообщает: «Утюжок для волос, был подарен на 8 марта, в эксплуатации не был, продаю за ненадобностью».

Весы

Нет, никто не обидел девушку таким подарком. Оказалось, что она просто опередила своего дарителя:

«Новые весы, с коробкой. Купила себе и подарили на 8 марта».

И… воздушные шары!

Да, оказывается, и так бывает. В объявлении сообщается:

«Продам, все что на фото: шары и единорог. Надуты гелием 8 марта, на день рождения!».

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