Ученые открыли «гормон трезвости» 2 12.03.2023, 13:12

3,880

Созданные на его основе препарат нейтрализует алкоголь и полностью избавляет от пьянства.

Ученые обнаружили гормон, который защитит людей от вредного действия алкоголя. Он вырабатывается в печени естественным путем.

Об этом пишет портал «Мета».

Речь идет о FGF2, который теперь называют «гормоном трезвости». Исследования показали, что инъекция данного элемента отрезвляет: так, у мышей, которых сначала поили алкоголем, а затем кололи этим гормоном, наблюдается улучшение координации движений.

Ученые предполагают, что данное вещество может быть отличным отрезвителем и может помочь тем людям, которые имеют проблемы с алкогольными напитками.

Старший автор исследования, Стивен Кливер из Юго-западного медицинского центра Техасского университета, отмечает, что этот орган работает не так, как раньше предполагалось. Печень не только участвует в метаболизме алкоголя, но и подает сигнал гормональной системе для того, чтобы та вырабатывала защиту. Этот орган также посылает гормональный сигнал в мозг для защиты от вредных последствий интоксикации, включая потерю сознания или координации.

FGF21 также регулирует обмен веществ и аппетит, в частности, снижая уровень потребления сахара. Скорее всего, он выработался в организме человека и других млекопитающих как защитный механизм от отравления этанолом или слишком большим количеством сахара.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».