Ученые открыли «гормон трезвости»2
- 12.03.2023, 13:12
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Созданные на его основе препарат нейтрализует алкоголь и полностью избавляет от пьянства.
Ученые обнаружили гормон, который защитит людей от вредного действия алкоголя. Он вырабатывается в печени естественным путем.
Об этом пишет портал «Мета».
Речь идет о FGF2, который теперь называют «гормоном трезвости». Исследования показали, что инъекция данного элемента отрезвляет: так, у мышей, которых сначала поили алкоголем, а затем кололи этим гормоном, наблюдается улучшение координации движений.
Ученые предполагают, что данное вещество может быть отличным отрезвителем и может помочь тем людям, которые имеют проблемы с алкогольными напитками.
Старший автор исследования, Стивен Кливер из Юго-западного медицинского центра Техасского университета, отмечает, что этот орган работает не так, как раньше предполагалось. Печень не только участвует в метаболизме алкоголя, но и подает сигнал гормональной системе для того, чтобы та вырабатывала защиту. Этот орган также посылает гормональный сигнал в мозг для защиты от вредных последствий интоксикации, включая потерю сознания или координации.
FGF21 также регулирует обмен веществ и аппетит, в частности, снижая уровень потребления сахара. Скорее всего, он выработался в организме человека и других млекопитающих как защитный механизм от отравления этанолом или слишком большим количеством сахара.