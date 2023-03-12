Политолог: Путин обсуждает фантасмагорические комбинации отползания из Украины 8 12.03.2023, 13:26

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В Кремле надеются на «авось».

В войне против Украины диктатор Владимир Путин надеется на чудо и свою удачу, которой уже нет. Такое мнение высказал российский политолог Валерий Соловей в интервью российскому ресурсу «Ищем выход».

Он уверяет, что в Кремле обсуждаются различные «фантасмагорические» варианты того, как с минимальными потерями выбраться из этой военной авантюры.

Например, есть вариант, когда позорное «отползание» компенсируется за счет захвата Беларуси или Грузии. При этом цели в Украине будут объявлены достигнутыми. Длительной войны на истощение в планах Путина нет, уверяет Соловей.

«Нет подготовки к тотальной войне, ничего подобного даже близко нет. Почему? Потому что боится избыточного давления, которое может разорвать российскую экономику. Боится истеблишмента. В том числе силового, который сейчас настроен совсем иначе, чем полтора года назад», - рассказал политолог РФ.

С его слов, Путин надеется на то, что ситуация «как-то рассосется» в его пользу.

«Он думает, что Россия обладает преимуществом, и это преимущество - готовность русских потерпеть. Что есть время, что Запад дрогнет и начнет давить на Украину. На то, что ему удастся склонить Китай к поставкам вооружения, в чем РФ критически нуждается… Этого не произойдет. На самом деле, он надеется на чудо… Путин считает себя везунчиком… Такая репутация была у него в его окружении. Она стала разрушаться в прошлом году очень интенсивно. Я бы сказал, уже разрушилась. Сейчас он считается токсичным активом», - рассказал Соловей.

С его слов, Путин окончательно разочаровал чекистов. «Они считают, что он привел и их как корпорацию, и страну к катастрофе. По крайней мере, завел в тупик, из которого выхода нет», - констатировал российский политолог.

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