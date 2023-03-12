«Волшебное место силы»: какую недвижимость продают на Браславских озерах 2 12.03.2023, 13:51

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Дома у воды расположены в одном из самых красивых регионов Беларуси.

Браслав — районный центр на северо-западе Беларуси в 17 километрах от границы с Латвией. Население города — чуть менее 10 тысяч человек. Но из-за географического положения недвижимость здесь продается по ценам, которые далеки от тех, что можно видеть в других небольших райцентрах. Об этом свидетельствуют данные базы обновлений на сайте realt.by.

«Волшебное место силы на Браславских озерах»

Один из самых дорогих объектов на Браславщине — усадьба на берегу озера Дривяты в деревне Дукели. За деревянный дом 2012 года постройки площадью 240 м² просят 350 тысяч долларов. Продавцы описывают объект как «волшебное место силы на Браславских озерах» и называют его «усадьбой-мечтой», которая находится в самом живописном и экологически чистом месте Беларуси.

На территории усадьбы, помимо двухэтажного жилого дома с гаражом на две машины, находятся баня из бревен с мансардой и мини-бассейном, домик для бильярдной, хозяйственная постройка, летняя кухня, колодец с питьевой водой. Площадь участка — 22 сотки.

Рядом с домом находится не только озеро, но и лес.

Отделка дома внутри — тоже из дерева.

В объявлении указано, что усадьба отлично подойдет не только для проживания, но и для сдачи в аренду — насчет цены нужно договариваться.

Участок с собственным выходом на пляж

В деревне по соседству за 250 тысяч долларов продается сруб ручной рубки. Как и предыдущая усадьба, дом стоит у берега озера Дривяты. Прямо с участка имеется собственный выход на пляж. Участок от озера отделяет небольшой кусок лесополосы.

«На десятки километров вокруг вас — чистейший воздух, отсутствие промышленных предприятий и уникальная природа региона», — описывают объект продавцы.

Сразу заселиться в дом у озера не получится, поэтому желающему его приобрести нужно быть готовым к инвестированию во внутреннюю отделку, приобретение мебели и техники. Общая площадь здания составляет 140 м².

Все коммуникации, включая отопление, проведены в дом. В описании преимуществ сруба, построенного в 2017 году, хозяева уделяют много внимания качеству материалов и их обработке.

Площадь участка — 20 соток, плюс 15 соток отведено под хозяйственные постройки и сад. На противоположной от озера стороне участка находится лес.

Дом с бильярдом

Ровно в 200 тысяч долларов оценен дом на берегу озера Волосо с собственным выходом к водоему.

«Помимо основного дома, на участке площадью 25 соток находится баня из оцилиндрованного бруса, купальня, барбекю с мангалом, гараж с навесом», — говорится в описании.

Помимо перечисленного выше, на участке есть беседка с видом на озеро.

Дом имеет две террасы: крытая на первом этаже и открытая на втором. Земля под домом находится в частной собственности, что довольно редко для Беларуси.

Внутри дома два санузла, дымоход, бильярдная. Объект подходит как для постоянного проживания, так и для сдачи в аренду.

Дом на берегу озера в заповедной зоне

За 189 тысяч продают дом на берегу озера Снуды. Дом имеет общую площадь 220 «квадратов». Построен он из газосиликатных блоков.

Часть первого этажа занимает встроенный гараж на два авто площадью 30 м². Также на участке размером 25 соток есть баня, летняя кухня с двумя комнатами для отдыха на втором этаже, беседка с барбекю и видом на озеро.

Внутри большинство помещений обшито деревом. На некоторых стенах можно увидеть рисунки со сказочными деревенскими пейзажами.

Хозяева отмечают, что участок граничит с береговой линией озера. Это, по их словам, реально позволяет быть владельцем прибрежной территории.

Необычный объект в уникальном уголке природы

В 164 500 $ оценен дом, расположенный на полуострове между двумя наибольшими озерами региона, — Снуды и Струсто.

Редкое для наших краев здесь не только географическое местоположение, но и само архитектурное исполнение дома.

Общая площадь здания почти 300 м², жилая — 107 м². В доме есть по две огромные кухни на каждом этаже, четыре санузла и восемь жилых комнат площадью от 7,1 м² до 27,4 м².

Но в отличие от предыдущих вариантов, этот объект не имеет собственного выхода к водоему. От дома до озера Снуды придется пройти около ста метров. Зато у дома есть маленький собственный пруд на участке.

Продавцы характеризуют объект как загородный дом для очень большой семьи или как мини-отель с апартаментами класса люкс. Усадьба готова к использованию в качестве объекта экотуризма.

«С террасы открывается прекрасный вид на почищенные пруды, гнездо аистов и гору Маяк», — говорится в описании.

Дом между двух озер

Чуть дальше от Браслава в Миорском районе можно приобрести недостроенный домик у озера. Так, за 80 тысяч продается деревянный дом 2022 года постройки, который находится между озерами Обстерно и Нобисто.

Правда, без дополнительного инвестирования здесь не обойтись. Дом частично без внутренней отделки, кроме того, в нем нет отопления. Учитывая этот факт, в объявлении сказано, что агентство может помочь с получением кредита.

Рядом с домом — новая баня без внутренней отделки. Дворовые дорожки выложены плитками.

«Живописные места, лес, озеро у дома (первая линия). Отличное место для счастливой жизни и отдыха. В деревне есть все для жизни: магазин, церковь, сельсовет, остановка общественного транспорта», — говорится в описании дома между озерами.

Маленькое озеро и меньший бюджет

Чтобы жить у одного из Браславских озер, у самого водоема, не обязательно иметь более ста тысяч долларов. Так, например, в деревне Малявки Миорского района продается дом на берегу водоема за 39 950 долларов.

Участок площадью в 21 сотку находится у небольшого озера Нобисто.

Снаружи здание выглядит как уютный деревенский дом. Сразу за ним виднеется озерцо. Как дом выглядит внутри — неизвестно. Продавцы готовы обменять дом, который находится в пяти метрах от озера, на квартиру в Минске или Витебске.

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