Телеграм-каналы: Лукашенко боится «черного лебедя» на границе 10 12.03.2023, 14:02

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Последствия будут катастрофическими для диктатора.

Лукашенко боится «черного лебедя» на границе с Польшей, пишет телеграм-канал «Белорусская разведка».

Авторы канала со ссылкой на свои «доверенные источники» сообщают, что Лукашенко доложили о ситуации с транзитом грузов на польской границе. В ходе доклада-совещания были рассмотрены все возможные варианты развития событий в случае перекрытия ж/д транзита.

«Разработаны планы противодействия. Самые радикальные предусматривают эскалацию конфликта, включающую оказание давления и манипуляции по дипломатическим каналам, развертывание воинского контингента вдоль польской границы, подготовка страны к переходу на негласное частичное чрезвычайное положение», — пишет «Белорусская разведка»

Авторы канала отмечают, что «по итогам совещания ситуация с транзитом признана НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ УГРОЗОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».

Напомним, что перекрытие границы приведет к невиданного масштаба транспортной пробке по всей протяженности ж/д от Бреста до границы с КНР, встанет «Транссиб», российский участок ж/д путей может быть заблокирован. Лукашенко не сможет более осуществлять экспорт калия, леса, удобрений и химического сырья, используя порожние китайские вагоны.

Источники телеграм-канала утверждают, что закрытие польского транзита является «черным лебедем» лично для Лукашенко.

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