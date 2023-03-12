Галкин остроумно потроллил российских хамов

Галкин остроумно потроллил российских хамов1
- 12.03.2023, 14:12
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Артист ответил на вопрос о «доме культуры».
Шоумен Максим Галкин, который одним из первых осудив военное вторжение России в Украину, осадил набросившихся на него россиян. На это обратил внимание сайт glavred.info.
Сейчас муж Аллы Пугачевой гастролирует по США и публикует кадры со своих выступлений.
В комментариях под видео россияне попытались высмеять Галкина, но получили достойный ответ от артиста.
«Это дом культуры?», - поинтересовался россиянин, намекая на отсутствие ажиотажа на выступлении мужа Примадонны.
Ответ Галкина не заставил себя долго ждать:
«Нет, это театр на тысячу с лишним мест. И чем Вас не устраивают Дома Культуры? Или Вы думаете, что артисты в России по всем городам не в Домах Культуры выступают?».
Как ранее сообщал сайт Charter97.org, российский артист Максим Галкин, который отказался поддерживать войну в Украине, был признан «иностранным агентом». Алла Пугачева, известная певица и супруга комика, заступилась за него перед властями РФ, и потребовала также зачислить ее в ряды иноагентов.