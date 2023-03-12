закрыть
12 марта 2023, воскресенье, 14:50
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украинские партизаны проникли на военный аэродром РФ в Саках

  • 12.03.2023, 14:20
  • 4,302
Украинские партизаны проникли на военный аэродром РФ в Саках
Иллюстративное фото

Охрана важного объекта находится на низком уровне.

Партизанское движение «Атеш» провело разведку на аэродроме в Саках во временно оккупированном Крыму. В ходе этого было обнаружено, что охрана объекта на низком уровне.

Партизаны отчитались о проведенной разведке. Там отметили, что агенты регулярно проводят подобные мероприятия на военных объектах, которые используют россияне.

Партизаны отмечают, что на фоне происходящих в будущем событий важно знать все об аэродроме, который используют россияне. Около аэродрома расположены 4 высотки, 1 из которых – военное общежитие. Вахтеров в нем нет, но все жители знают друг друга.

На аэродром имеется 2 входа. Один из них на несколько десятков метров от общежития. Однако ни одно окно из многоэтажек рядом не выходит на аэродром.

«Как доложил агент: «Охрана столь важного объекта на очень низком уровне», неудивительно, что у них постоянно случаются «несчастные случаи». Как знать, не станут ли Саки следующей целью хороших людей?» – отметили партизаны «Атеш».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

О ближайшем будущем Украины и Беларуси
О ближайшем будущем Украины и Беларуси Дмитро Ярош
Были и остались
Были и остались Ирина Халип
Пекин отдает Путина «на съедение» Вашингтону
Пекин отдает Путина «на съедение» Вашингтону Альфред Кох
Кремль проиграл газовую войну
Кремль проиграл газовую войну Эль Мюрид