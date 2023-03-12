Украинские партизаны проникли на военный аэродром РФ в Саках
- 12.03.2023, 14:20
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Охрана важного объекта находится на низком уровне.
Партизанское движение «Атеш» провело разведку на аэродроме в Саках во временно оккупированном Крыму. В ходе этого было обнаружено, что охрана объекта на низком уровне.
Партизаны отчитались о проведенной разведке. Там отметили, что агенты регулярно проводят подобные мероприятия на военных объектах, которые используют россияне.
Партизаны отмечают, что на фоне происходящих в будущем событий важно знать все об аэродроме, который используют россияне. Около аэродрома расположены 4 высотки, 1 из которых – военное общежитие. Вахтеров в нем нет, но все жители знают друг друга.
На аэродром имеется 2 входа. Один из них на несколько десятков метров от общежития. Однако ни одно окно из многоэтажек рядом не выходит на аэродром.
«Как доложил агент: «Охрана столь важного объекта на очень низком уровне», неудивительно, что у них постоянно случаются «несчастные случаи». Как знать, не станут ли Саки следующей целью хороших людей?» – отметили партизаны «Атеш».