Украинские партизаны проникли на военный аэродром РФ в Саках 12.03.2023, 14:20

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Иллюстративное фото

Охрана важного объекта находится на низком уровне.

Партизанское движение «Атеш» провело разведку на аэродроме в Саках во временно оккупированном Крыму. В ходе этого было обнаружено, что охрана объекта на низком уровне.

Партизаны отчитались о проведенной разведке. Там отметили, что агенты регулярно проводят подобные мероприятия на военных объектах, которые используют россияне.

Партизаны отмечают, что на фоне происходящих в будущем событий важно знать все об аэродроме, который используют россияне. Около аэродрома расположены 4 высотки, 1 из которых – военное общежитие. Вахтеров в нем нет, но все жители знают друг друга.

На аэродром имеется 2 входа. Один из них на несколько десятков метров от общежития. Однако ни одно окно из многоэтажек рядом не выходит на аэродром.

«Как доложил агент: «Охрана столь важного объекта на очень низком уровне», неудивительно, что у них постоянно случаются «несчастные случаи». Как знать, не станут ли Саки следующей целью хороших людей?» – отметили партизаны «Атеш».

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