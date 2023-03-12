Молдову продолжает штормить
- 12.03.2023, 14:34
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Российские спецслужбы готовят масштабную провокацию.
Москва продолжает подготовку к пророссийскому бунту в Молдове, где в ближайшее время, как предупреждают западные разведки, может произойти попытка антигосударственного переворота.
Военный эксперт, координатор группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко в своем Telegram-канале отмечает, что в воскресенье в Кишинев начали свозить пророссийские силы на очередной антиправительственный митинг.
«Молдову продолжают шатать», - отмечает он.
Согласно поступающей информации в Кишинев свозят пророссийские силы со всей Молдовы, включая оккупированное Приднестровье.
При этом сотрудники местной полиции останавливают автобусы с протестующими на въездах в город, однако те в ответ начинают перекрывать дороги.
Примечательно, что местным силовикам удалось задержать гражданина России, который входит в российскую террористическую группировку ЧВК «Вагнер».
В автобусах большое количество людей пенсионного возраста и «титушек» спортивной внешности.
Коваленко отмечает, что Россия могла подготовить большое количество боевиков, которых на протяжении нескольких последних месяцев могли тайно свозить в Молдову для активных боевых действий в ходе попытки свержения местного правительства.