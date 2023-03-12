День длинных ножей Вера Перовская, Newssky

12.03.2023, 14:50

От России отрекаются последние союзники.

В четверг, 9 марта, в Турции внезапно заблокировали оформление транзита санкционных товаров, которые идут в Россию в рамках так называемого параллельного импорта (контрабанды), сообщил «Коммерсантъ FM» со ссылкой на участников рынка.

По их словам, официальных приказов и постановлений нет и не будет, поскольку в таком случае Турция признает, что имела отношение к поставкам санкционной продукции для РФ в течение последнего года. По состоянию на сейчас система оформления транзиток и экспортных на Россию в Турции не работает. Российские участники рынка срочно ищут альтернативные маршруты.

Остановку транзита санкционных грузов связывают с недавним визитом в Турцию госсекретаря США Энтони Блинкена.

Не исключено, что на решение повлияли критические высказывания МИД РФ относительно перспектив продления «зерновой сделки», срок которой истекает 18 марта. Сначала там заявили, что «черноморская инициатива» не работает, российскому сельхозэкспорту чинятся откровенные препятствия, кроме того, украинская сторона продолжает по сугубо политическим причинам блокировать возобновление работы аммиакопровода «Тольятти-Одесса». Затем пошли на попятную, сказав, что готовы и далее выполнять свою часть договоренностей, если другие ее участники будут исполнять обязательства на равноправной основе. Но, как в том анекдоте, ложечки нашлись, а осадочек остался.

Еще один «нож» в спину Путину прилетел от президента Сербии Александра Вучича, который в интервью сербскому телеканалу Happy признал, что продажа боеприпасов, производимых в республике, позволяет кормить народ страны.

«Речь идет о партии боеприпасов, оказавшейся в Турции. Какие бы боеприпасы вы ни экспортировали, они окажутся в Сирии, Мали, где-то, где идет война. <…> Мы должны кормить людей, наша экономика должна процветать. Мы производим оружие, а не каблуки для обуви, так что же нам теперь делать?» — заявил он, отметив, что Сербия действовала исключительно в рамках законов.

Так он отреагировал на новость от 27 февраля, когда в открытом доступе появились снимки документов, которые якобы говорили о том, что сербская компания Krusik поставила Киеву через Стамбул и Братиславу ракеты для систем залпового огня. Всего Белград, по документам, послал Украине 3,5 тыс. единиц 122-мм реактивных снарядов под маркой М-21 «Град» дальностью 20 км.

МИД РФ потребовал прояснить официальную позицию Белграда по сообщениям о поставках сербских боеприпасов в Украину. На что Александр Вучич заявил: «Сербия никому не отправляла оружие. Сербия производит и продает боеприпасы, у нас много заводов оборонной промышленности. Когда вы производите боеприпасы, они всегда оказываются где-то на поле боя или в зоне мирового кризиса». И не соврал ведь — сербское оружие едет в Украину, просто через посредников. Напрямую из Белграда в Киев идет гуманитарная помощь, например, оборудование для энергосистемы, что крайне раздражает российский МИД.

Еще один нож воткнул венгерский премьер-министр, который заявил, что Венгрии придется пересмотреть отношения с Россией в будущем из-за меняющихся геополитических реалий. Виктор Орбан, рассуждая о необходимости восстановить российско-европейские отношения после войны, признал, что «это далеко от реальности». «Вот почему Венгрии необходимо хорошенько подумать о том, какие отношения мы можем установить и поддерживать с Россией в области внешней политики и экономики в ближайшие 10–15 лет», — сказал он.

Накануне Минобороны Венгрии подтвердило, что участвует в подготовке военных медиков из Украины, а также в лечении украинских военных. Заявление появилось после того, как министр обороны Словакии Ярослав Надь в понедельник, 7 марта, сказал, что украинские военные проходят подготовку в Венгрии.

«Позиция Венгрии не изменилась: мы на стороне мира и не поддерживаем никаких шагов, которые ведут к эскалации войны — именно поэтому мы не отправляем в Украину ни оружия, ни солдат. Тем не менее, как соседняя страна, в рамках крупнейшей гуманитарной акции в истории Венгрии, Венгрия помогает тем, кто попал в беду, и тем, кто нуждается в помощи. В духе этого мы оказали помощь в лечении раненых украинских солдат, а ВС Венгрии также участвуют в подготовке украинских военных медиков в гуманитарных целях», — сказано в сообщении.

Кроме того, парламентская делегация Венгрии посетила парламент Швеции, где заверила шведских депутатов, что правительство, президент, премьер-министр и большая часть членов парламента страны поддерживают вступление Швеции в альянс.

Также в четверг, 9 марта, в Брюсселе возобновились переговоры Турции с Финляндией и Швецией об их вступлении в НАТО, которые были остановлены в январе после организованного Россией протеста с сожжением Корана в Стокгольме. «Мы поддерживаем решение НАТО о расширении», — отметил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

Ну а что, собственно, в России хотели.

Реджеп Эрдоган на фоне землетрясения в Турции нуждается в западной помощи. Но так часто случается, что в современном мире никто никому не помогает просто так. Чтобы получить поддержку, желательно сделать некие шаги навстречу — например, прекратить помогать России обходить санкции. Запад намерен всерьез решить «косовскую» проблему, чтобы установить мир на Балканах и вывести Сербию из-под российского влияния. Этот проект имеет большие шансы на успех, так как и Сербия, и Косово — двумя руками за вступление в ЕС. Ну а Венгрия, член ЕС и НАТО, по мере ужесточения войны не сможет сидеть на двух стульях.

А что может дать Россия своим союзникам? Дешевые газ, нефть — немало, но недостаточно для того, чтобы иметь верных, надежных друзей. И, кроме того, не все союзники в восторге от российской дипломатии на грани фола, в рамках которой в России принято публично пороть и требовать от союзников отчеты о том, что они делают, с кем дружат и что куда поставляют.

Вера Перовская, Newssky

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