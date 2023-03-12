«В Минске тоже ворочали милицейские машины и кидали «коктейли Молотова» 2 12.03.2023, 15:00

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Фото: ТАСС

Как белорусские экспаты участвуют в протестах в Грузии

С 7 марта тысячи людей в Грузии протестуют против намерений правящей партии принять закон об «иноагентах». Первые два дня протестующих разгоняли силовики. 10 марта — после трех дней протеста — проект закона был отозван из парламента. Однако грузинская оппозиция анонсировала новые митинги.

Телеграм-канал «Ты тоже в Грузии» спросил у экспатов из Беларуси и России, почему они считают важным участвовать в протестах.

«Власть не ощущает себя вечной»

Я хожу на протесты, потому что в Грузии соблюдается баланс сдержек и противовесов:

1. Силовики боятся люстрации, они не жестят, как в 2020-м в Минске.

2. Власть не ощущает себя вечной

3. Телевизионные каналы спокойно показывают протест в лайве по ТВ. Как мне кажется со стороны, наличие независимого медиа — самое главное в этом.

Ну и да, адреналин, чтобы сфоткать покрасивее.

Насчет того, что народ в Тбилиси переворачивал машины. Я тут недавно смотрел фотки Associated Press с протестов в Минске в конце 90х, и там тоже ворочали милицейские машины и кидали «коктейли Молотова». Как по мне, три пункта выше, которые у нас убрали, как раз ме-е-е-е-едленно, но целенаправленно привели нас к той парадигме, в которой мы живем.

Фото: George Kikabidze.

«Огромная разница между протестами в Беларуси и Грузии»

Мне важно чтобы Грузия, Украина и моя родная страна Беларусь были свободны и независимы от России. Я против войны, против насилия и против русских законов. Грузия для меня стала вторым домом, поэтому я чувствую ответственность и считаю должным присутствовать на митинге.

Страх отсутствует напрочь, после огромного опыта белорусских протестов. Мне ничего не страшно, научен многим вещам и знаю, как вести себя в определенных ситуациях. Гранаты, газ, водометы, пули и дубинки — мы это проходили.

Чувствуется огромная разница между протестами в Беларуси и Грузии — как со стороны ОМОНа, так и со стороны протестующих. В Тбилиси я не ощутил опасности для жизни, находясь на этом митинге. Полиция более «человечна». В Минске было жестче, страшнее, опаснее. Шанс быть избитым и сесть в Окрестино был максимальным.

Грузины выражают свой протест более агрессивно, нежели мы в Минске. Для меня непривычно видеть разбитые окна и машины, мусор. Но неизменно одно — люди оказывают любую помощь друг другу, чувствуется сплоченность. Приятно было встретить родных белорусов, которые как и все — против.

Фото: Vakho Kareli

«Я восхищаюсь смелостью грузин и их желанием бороться»

Грузия — мой новый дом, и я не хочу, чтобы она стала как Россия. То, от чего мы бежали, уже начало происходить и здесь. У нас, русских, не получилось сохранить нашу страну, поэтому мы должны бороться за эту. Чтобы этого не случалось снова.

Я восхищаюсь смелостью грузин и их желанием бороться. Мне приятно, что мой голос наконец-то слышат.

Да, нынешние протесты напомнили мне акции 2012 года. Я вспомнила светлые дни, когда мы выходили на мирные прогулки и могли не бояться за свою жизнь. Я стараюсь быть осторожнее и не попадаться полиции.

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