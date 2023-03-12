Российский топ-пропагандист опроверг главный фейк Путина 1 12.03.2023, 15:05

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Уладлен Татарскі

Известный «военкор» выдал секреты Кремля.

Один из наиболее известных российский пропагандистов-«военкоров» Владлен Татарский опроверг ключевой фейк Кремля о том, что Украина «напала»на Донбасс в 2014 году. Он признал, что ВСУ там противостояли военному вторжению России.

Об этом пропагандист написал утром 12 марта на своем канале в Telegram, передает dialog.ua.

Возмутили Z-военкора рассказы коллег о том, что ВСУ сильнее российской армии, так как последние 8 лет набирались боевого опыта на Донбассе.

В ответ он выдал «секрет Полишинеля»: кадровые войска РФ также принимали самое непосредственное участие в этом конфликте.

«Давно уже ни для кого не секрет, что с начала формирования «Корпусов НМ Л/ДНР» (октябрь 2014 г.) каждый год в «республики» приезжали «советники», которые занимали командные должности от батальонного уровня и выше. Тысячи российских офицеров прошли через Донбасс», - написал кремлевский пропагандист.

Проблемой, с его слов, было то, что офицеры ВС РФ, ездившие в «командировки» на оккупированный Донбасс, занимались там чем угодно, но только не приобретением боевого опыта. Отметим, что Кремль до сих пор отрицает военное вторжение на Донбасс, которое началось в 2014 году. Власти РФ последние 9 лет регулярно врали о том, что в регионе ВСУ якобы противостоят не кадровым российским войскам, а местному населению: «шахтерам и трактористам». Под предлогом защиты жителей Донбасса диктатор РФ Владимир Путин совершил полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года. Теперь же главный фейк разоблачают сами любители «русского мира».

Ситуацию прокомментировал в Telegram известный украинский журналист и блогер Денис Казанский. «Российский пропагандист Владлен Татарский (Максим Фомин) пишет, что с 2014 года на Донбассе воевали тысячи российских офицеров и военных-контрактников. Эй, погодите, а как же «гражданская война», «внутренний конфликт», «шахтеры», «трактористы», «военторг»… Это что ж, все врали?» - написал журналист.

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