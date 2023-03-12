Сербский Кеннеди 1 12.03.2023, 15:28

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Зоран Джинджич

Кто убил Зорана Джинджича?

12 марта 2003 года премьер-министра Сербии застрелили средь бела дня прямо напротив здания правительства, передает ВВС.

Зоран Джинджич, уже состоявшийся и давний лидер оппозиции, был избран на пост премьер-министра после того, как он тремя годами раньше помог свергнуть автократию Слободана Милошевича.

Милошевич управлял страной в течение 1990-х годов, проводя националистическую политику. После распада Югославии он вовлек страну в войны с Хорватией, Боснией, Словенией и Косово.

«Говорят, в Америке каждый помнит, где он находился, когда убили Джона Кеннеди. Я думаю в Сербии с Джинджичем - то же самое», - говорит бывший министр в правительства Джинджича Гордана Маткович.

Джинджич, в которого дважды выстрелил снайпер, попав в живот и спину, скончался в местной больнице.

Чтобы попрощаться с убитым премьером, на улицы Белграда вышли десятки тысяч человек.

«Самое важное, что показал нам Джинджич - это то, что перемены возможны», - говорит Маткович.

Чем был важен Джинджич?

Джинджич был в авангарде оппозиции, проводившей демонстрации против Слободана Милошевича в 2000-м году

«Зоран Джинджич был олицетворением модернизации Сербии и разрыва с режимом Слободана Милошевича», - говорит историк из Института философии и социальной теории в Белграде Петар Жаркович.

За три года до убийства Джинджич был в авангарде оппозиции, проводившей демонстрации против Слободана Милошевича. Сотни тысяч человек выходили на акции протеста после того, как политика Милошевича привела к бомбежке Сербии авиацией НАТО в 1999 году.

Став премьер-министром, он начал реформы и приказал арестовать Милошевича и отправить его на международный трибунал в Гаагу.

В стране, разрушенной войнами 90-х, Джинджич столкнулся со сложнейшей экономической ситуацией. Он поддерживал рыночные реформы и пытался добиться большей интеграции с Западом.

Кеннеди и Джинджич

«Он считал, что спор о Косово должен быть разрешен как можно скорее», - говорит исследователь из Белградского центра политики безопасности Вук Вуксанович.

Спустя двадцать лет после смерти Джинджича отношения между Сербией и Косово, в одностороннем порядке провозгласившим свою независимость в 2008 году, все еще напряжены.

И хотя Сербия подала заявку на вступление в Евросоюз в 2009 году, она до сих пор остается лишь кандидатом в члены ЕС.

Тем временем Запад обеспокоен выросшим за последние годы влиянием России в стране.

Сербия осудила нападение России на Украину, но пока не ввела санкции против России, которую считает «традиционным союзником».

«Джинджич был редким для Балкан политиком. Он верил в модернизацию», - говорит Вуксанович.

Именно из-за желания Джинджича проводить реформы его сравнивали с Кеннеди, считает историк.

«Поэтому и проводят эту аналогию с фигурами реформаторов, такими как президент Кеннеди, хотя исторические аналогии и параллели иногда бывают раздутыми», - говорит он.

Похожими были и смерти Джинджича и Кеннеди - 35-го президента США тоже застрелил снайпер в автомобиле, когда он проезжал по Далласу в ноябре 1963 года.

«Оба политика были молоды, оба принесли новый импульс, и оба хотели реформ. Кеннеди хотел реформировать республиканскую администрацию, а Джинджич - наследие Милошевича», - считает историк Жаркович.

Есть, по его мнению, сходство и в убийствах двух президентов.

«Оба убийства можно считать эпилогом к внутренним политическим и культурным конфликтам, которые привели к эскалации насилия», - говорит он.

Кроме того, Джинджич и Кеннеди оставили о себе похожую память.

Жаркович говорит, что вокруг фигур обоих политиков после гибели появилась некая «мистическая аура» - и в Сербии, и в США многие размышляют над тем, что было бы, если бы убийства президента-реформатора не случилось.

«Возможно обострился бы конфликт во Вьетнаме, а в случае Джинджича, может быть, реформы в Сербии шли бы быстрее - но все это спекуляции», - говорит он.

Похоронная процессия Джинджича

В 2007 году виновными в причастности к убийству Зорана Джинджича были признаны 12 человек, суд над ними длился три с половиной года.

Некоторые из них были бывшими членами расформированного военизированного подразделения полиции, так называемых «красных беретов».

«Это значит, что какие-то старые структуры, особенно структуры безопасности, пережили смену режима в 2000-м году», - говорит Вусканович.

По мнению следствия, целью группы было восстановить правительство, похожее на режим Милошевича. Они считали, что убийство Джинджича этому поможет.

Но кто заказал убийство - до сих пор неизвестно.

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