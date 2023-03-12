В Борисове авто провалилось под асфальт 2 12.03.2023, 16:28

И это не в первый раз.

В Борисове во дворе дома автомобиль провалился под асфальт. Информация об этом появилась в Instagram-аккаунте «Типичный Борисов». Это не первое подобное ЧП в городе. Год назад в «ловушку» попала еще одна иномарка, а до этого — самосвал.

В Борисове машина провалилась под асфальт, 12 марта 2023 года. Фото: Instagram-аккаунт «Типичный Борисов»

В воскресенье, 12 марта, в Instagram-аккаунте «Типичный Борисов» появилось фото Merсedes, который, считай, наполовину ушел под асфальт. Местные пишут, что ЧП произошло на бульваре Гречко. Подробности инцидента пока не сообщаются. Некоторые жители восприняли новость с юмором.

«Это подснежники первые вылазят», — написал к посту один из пользователей. «Сейчас вы наблюдаете, как прорастает семечко Merсedes. При должном уходе за растением, уйдет ржавчина и улучшится комплектация», — пошутил другой. «Подземный паркинг», — отметил третий.

Были и те, кто посочувствовал владельцу. «Все печально», — взгрустнула одна из пользовательниц.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда авто в городе «уходят под землю». Так, в апреле 2022-го районная газета «Адзінства» рассказывала, что под грунтом оказалось одно их колес иномарки, припаркованной по улице Люси Чаловской. Освободить машину из «плена» хозяевам тогда помог участковый: он вызвал эвакуатор.

А в ноябре 2021-го на улице Максима Горького на ходу неожиданно стал уходить под землю самосвал МАЗ, писал telegraf.news. В «ловушке» оказалась правая задняя часть грузовика. Причина объяснялась так: под ним был засыпанный старый подвал.

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