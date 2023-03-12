Сергей Наев: РФ вывела часть войск из Беларуси 1 12.03.2023, 16:32

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Но оставила тренировочные лагеря.

Российская армия провела ротацию подразделений, находившихся на территории Беларуси, и часть войск вернулась в РФ. Об этом 12 марта заявил командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев, видео командование опубликовало в Facebook.

На четырех армейских полигонах РБ остались палаточные городки. Вероятно, они готовы снова принять дополнительные силы оккупантов, отметил Наев.

Он не считает высокой вероятность наступления РФ на северном участке границы.

«Сейчас угроза действий противника с северного направления – низкая. На территории Беларуси находятся российские войска. Была осуществлена ротация, часть сил выведена...Мы отслеживаем обстановку с Государственной пограничной службой Украины, которая добросовестно выполняет задачи. Подразделения Сил обороны, которые осуществляют прикрытие границы, также отлично справляются со своими задачами», – рассказал командующий.

О том, что на территории Беларуси остается значительное количество российских военных, но без наступательных группировок, 11 марта сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Также украинские военные отметили, что «противник продолжает инженерное оборудование местности в приграничных районах Брянской и Курской областей» России.

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