В Нидерландах нашли тысячелетний клад 1 12.03.2023, 16:47

Фотофакт.

Средневековый клад из золотых украшений и серебряных монет найден в Нидерландах. Об этом накануне сообщил Национальный музей древностей.

Указано, что клад обнаружил историк Лоренцо Рюйтер с помощью металлоискателя в небольшом городе Хогвауд еще в 2021 году. Находку держали в секрете, пока эксперты музея изучали ее.

В числе найденных предметов четыре золотые серьги, две полоски сусального золота и 39 серебряных монет.

Одна из монет датируется 1250 годом. По мнению ученых, именно тогда предметы и были закопаны. Однако к этому моменту украшениям уже было не менее 200 лет и они были «дорогим и заветным достоянием».

Музей отмечает, что найти в Нидерландах средневековые украшения из золота – это большая редкость.

Пока не удалось выяснить, почему артефакты были закопаны. Но в середине XIII века Хогвауд был в эпицентре вооруженного противостояние Западной Фрисландии и Голландии.

Также отмечается, что находка принадлежит Рюйтеру, но пока будет выставлена в Музее древностей, поскольку имеет национальное значение.

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