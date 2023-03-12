Аэропорт Кишинева эвакуировали 1 12.03.2023, 17:08

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Поступило сообщение о бомбе.

Полиция Молдовы сообщила, что 12 марта в 12.50 поступил вызов с сообщением о том, что в аэропорту Кишинева якобы заложена бомба.

Об этом сообщает Newsmaker.

Сотрудников аэропорта и пассажиров эвакуировали из здания.

Сообщение поступило в Бюро информации аэропорта, а его сотрудники уже сообщили об этом пограничную полицию, которая работает в здании.

За сегодняшний день в Кишиневе уже было четыре ложных вызова о бомбах. Полиция также напомнила, что за прошлый год было 38 ложных сообщений о бомбах в аэропорту Кишинева.

В Кишиневе 12 марта проходят организованные пророссийскими силами протесты.

Полиция Молдовы заявила о раскрытии группу организаторов беспорядков на протестах. Группу координировали из России.

Напомним, Соединенные Штаты считают, что лица, связанные с российской разведкой, планируют организовать протесты в Молдове с целью свержения власти и установления более пророссийского правительства.

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