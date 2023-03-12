Пять коммунальных услуг, больше всего подорожавших в феврале в Беларуси 8 12.03.2023, 17:16

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Подорожание услуг будет заметно уже совсем скоро.

Белстат подсчитал, что цены на жилищно-коммунальные услуги прибавили за февраль в среднем на 6,55%. Особенно это заметно по обращению с твердыми коммунальными отходами — расценки выросли на 15,36%.

Кроме того, холодное водоснабжение домов подорожало на 13,89%; водоотведение (канализация) - на 13,68%; техобслуживание домофонов — на 13,48%; вывоз мусора — на 15,36%. Наконец, техобслуживание жилых помещений прибавило 11,97%.

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