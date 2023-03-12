Боец ВСУ приехал на танке с передовой на собственную свадьбу 3 12.03.2023, 18:13

3,720

Богдан Артемов сейчас защищает Украину в Бахмуте.

Боец ВСУ приехал на свою свадьбу на танке с передовой, а его невеста до последнего не знала, состоится ли торжество.

Богдан Артемов сейчас защищает Украину в Бахмуте, поэтому добраться до Черкасс было не так просто, пишет «Суспильне».

«Накануне праздника пережил эмоции поострее. Приехал из Бахмута. Не был уверен, что получится приехать, потому что там очень сложная ситуация. Была проблема выехать потому, что там осталась одна дорога. Из-за дождей другие размокли — грязь. Машиной не проедешь. Товарищ хотел вывезти меня на легковом автомобиле — мы застряли. И так получилось, что друзья мои из 93-й бригады вывезли меня танком через поле. Потом подобрали другие военные друзья. Ехал почти два дня. Там все переправы разбиты. Дороги тоже. Сейчас чувствую себя счастливым», - поделился жених.

Сейчас новоиспеченная пара может провести вместе 10 дней — именно столько продлится отпуск Богдана.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».