В Минске растет дефицит врачей и медсестер 3 12.03.2023, 18:13

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Каких еще работников не хватает в столице.

В Минске на начало марта наниматели нуждались в 26,8 тыс. работников. Об этом сообщает комитет по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома. В столице не удается решить вопрос с дефицитом медиков.

Для рабочих в Минске на начало этого месяца было открыто 16 тыс. вакансий, или 60% от всех предложений нанимателей.

Среди рабочих больше всего не хватает поваров (706 вакансий), водителей автомобилей (608), продавцов (541), слесарей механосборочных работ (489), электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования (476), слесарей-ремонтников (455), контролеров-кассиров (437), токарей (396), рабочих по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений (373), маляров (268).

В столице также не удается решить вопрос с дефицитом медиков. На 1 марта наниматели нуждались в 1746 медсестрах и 1518 врачах-специалистах. К примеру, на 1 сентября прошлого года не хватало 1335 медсестер (месяцем ранее — 1270) и 1136 врачей-специалистов (в августе — 1098).

Из специалистов также востребованы инженеры (927 вакансий на начало марта), фельдшеры (378), воспитатели (197), помощники врачей (102), педагоги дополнительного образования (87), экономисты (84), инженеры-программисты и менеджеры (по 81).

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