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Почему в Беларуси сильно подорожали водка и другой алкоголь

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  • 12.03.2023, 18:21
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Почему в Беларуси сильно подорожали водка и другой алкоголь

Дело в договорах режима с РФ.

Белстат подсчитал, что за февраль 2023 года алкогольные напитки подорожали на 4,59%. В частности, стоимость настоек горьких крепких стала больше на 9,53%, водки — на 7,35%, вина виноградного крепленого — на 4%.

Почему это произошло, объяснил министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов в эфире «Беларусь24».

Оказалось, что водка и другой алкоголь подорожали не из-за роста себестоимости производства или по решению белорусских властей. Дело в договорах с Россией в рамках «союзного государства», которое подписало правительство Беларуси. Из-за этого в Беларуси вынуждены поднимать акцизы на алкогольные напитки до уровня соседа.

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