Пригожин после потерь в Бахмуте открыл вербовочные пункты ЧВК «Вагнер» в 42 городах РФ 5 12.03.2023, 18:48

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Вербовочные пункты открыты в том числе в школах.

Часть вербовочных пунктов ЧВК «Вагнер», которые армия наемников Евгения Пригожина открыла по всей стране, располагаются в школах и спортивных клубах, где занимаются дети. Адреса вербовочных центров были проверены журналистами издания «Тайга.инфо».

В Омске издание обнаружило клуб «Десантник», открытый наемниками прямо в здании гимназии № 147. В Барнауле центр ЧВК «Вагнер» имеет адрес, который совпадает с адресом муниципального детского образовательного учреждения — филиала спортивной школы олимпийского резерва № 3. Центр называется «Боевые перчатки» и является старейшим боксерским клубом в городе.

В Иркутске в ЧВК можно вступить через спортивный клуб «Профи», который расположен в здании Государственного училища олимпийского резерва. В Красноярске наемников вербуют и тренируют в клубе «Сибирский центр русского боевого искусства», где также занимаются дети от четырех лет. Аналогичная ситуация происходит в Чите, где будущих наемников приглашают в бойцовский клуб «Островский», где также занимаются дети.

Об открытии вербовочных пунктов в 42 городах России пресс-служба Евгения Пригожина сообщила 10 марта. Она же опубликовала список адресов. О том, что ЧВК «Вагнер» начала вербовать бойцов в спортивных клубах, за день до этого сообщил американский Институт изучения войны (ISW). Так наемники пытаются пополнить ряды после потери возможности набирать новобранцев в колониях, предполагали аналитики. В феврале основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что его частная военная компания больше не вербует новых наемников в российских колониях.

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