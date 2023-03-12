Врачи назвали оптимальное время для ужина

Врачи назвали оптимальное время для ужина2
- 12.03.2023, 19:05
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От выбранного времени для последнего за день приема пищи зависит уровень сахара в крови.
Врачи считают, что несвоевременный прием пищи может плохо отразиться на здоровье человека. Поэтому есть нужно в определенное время, пишет журнал «Лечение диабета».
Специалисты уверены, что ужинать лучше с 17 до 19 часов. Если сместить прием пищи на более позднее время, уровень сахара в крови будет нестабильным, что опасно для тех, кто предрасположен к сахарному диабету. Интервал от ужина до сна должен составлять не менее трех часов, чтобы у желудка было достаточно времени для переваривания и усвоения пищи.
Если вы планируете лечь спать в 21-22 часа вечера, можно выпить стакан кефира и таим образом утолить чувство голода.
Кроме того, если отказаться от мелкой рубки овощей при приготовлении ужина, его можно сделать еще и полезным. Крупные куски овощей, особенно если их сварить, сохраняют пищевые волокна, что лучше для организма. Также диетологи советуют медленно пережевывать пищу, это позволит кишечнику эффективней работать.