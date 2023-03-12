Люксембург передал Украине партию бронированных машин скорой помощи 2 12.03.2023, 19:31

Люксембург уже потратил 16% своего оборонного бюджета на военную помощь Украине.

Люксембург передал Украине 14 бронированных автомобилей скорой помощи производства британской компании Venari.

Об этом сообщает посольство Украины в Бельгии.

Отмечается, что уже в ближайшее время «скорые» отправят на линию фронта, где они будут спасать жизнь наших военных, которые защищают наше государство, а также гражданских, которые постоянно становятся жертвами российских атак.

Сообщается, что акция была реализована в рамках инициативы LUkraine Asbl «Ukraine is calling», которую поддержало посольство Украины в Бельгии и Люксембурге. Цель акции — собрать 10 млн евро для закупки 112 автомобилей скорой помощи и пожарных машин.

Отметим, что Люксембург уже потратил 16% своего оборонного бюджета на военную помощь Украине.

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