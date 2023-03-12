С 1 июня в Беларуси повысят тарифы на отопление и подогрев воды 1 12.03.2023, 19:32

Как изменятся платежки.

В Беларуси с 1 июня поднимут тарифы на электроэнергию, а также на отопление и подогрев воды. «Зеркало» рассказывает, как изменятся платежи за ЖКУ после подорожания.

Субсидируемые тарифы на теплоснабжение — отопление и подогрев воды — вырастут с 1 июня. Их поднимут на 12,7% — до 24,7187 рубля за 1 Гкал.

К примеру, в двухкомнатной квартире в Минске на 50 «квадратов», в которой прописан 1 человек, за потребленный объем по отоплению в 1,0163 Гкал сейчас нужно будет заплатить 22,28 рубля. По июньским тарифам эта сумма составит 25,12 рубля.

Для квартир, в которых никто не зарегистрирован, а также для «тунеядских» тарифы подняли с 1 января. За этот же потребленный объем по отоплению в таком жилье нужно заплатить 128,35 рубля.

Напомним, в 2022 году с 1 июня также повышали субсидируемые тарифы на отопление и подогрев воды. Но позже правительство отменило это повышение. Также чиновники «открутили» обратно ценник на электроэнергию, которую используют для отопления жилья и подогрева воды.

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