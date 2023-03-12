«Увидим множество деклараций о независимости» 5 12.03.2023, 19:57

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Французский генерал спрогнозировал распад РФ.

Бывший заместитель командующего силами НАТО в Европе французский генерал Мишель Яковлефф считает, что Российскую Федерацию в будущем ждет распад. Процесс отделения регионов начнется после ослабления центральной власти.

Такую точку зрения генерал озвучил в беседе с военным экспертом Касавье Тительманом, передает «Диалог».

«Для меня это развитие событий практически неизбежно. Война с Украиной — блюдо на закуску, дальше будет основное меню — распад России», - заявил собеседник и выразил уверенность, что через некоторое время «мы увидим множество деклараций о независимости».

Сегодняшнюю систему в РФ генерал сравнил с Ливаном образца 1973 года, где, кроме армии, возникло еще несколько военизированных группировок, в том числе Хезболла. Он назвал российскую армию фикцией и отметил, что в России есть несколько структур с полноценными армиями. Речь идет о Минобороны, МВД и ФСБ, на вооружении которых есть авиация, танки и другая тяжелая военная техника. Кроме того, в РФ есть несколько частных военных компаний, например ЧВК «Вагнер».

По словам генерала, «наличие границ, проведенных крайне запутанно», может стать причиной борьбы некоторых территорий внутри РФ за независимость.

«В итоге мы получим Югославию, умноженную на 10», - подчеркнул собеседник.

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