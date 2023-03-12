В Германии будут бастовать работники аэропортов 12.03.2023, 20:43

1,154

В нескольких аэропортах отменят сотни авиарейсов.

В понедельник десяткам тысяч авиапутешественников снова придется готовиться к значительным задержкам и отменам рейсов в нескольких аэропортах Германии.

Об этом сообщает Spiegel.

Аэропорты Гамбурга, Ганновера, Бремена и столичный аэропорт Берлин - Бранденбург BER будут бастовать целый день по решению профсоюза Ver.di. Это также должно повлиять на другие аэропорты.

Профсоюз призвал охранников и других работников начать забастовку. Ожидается увеличение времени ожидания и даже отмена рейсов, заявили в Ver.di на выходных.

По данным ассоциации аэропортов ADV, сейчас отменен 351 рейс. Непосредственно пострадали 45 000 пассажиров. Ожидается, что в целом пострадают почти 100 000 пассажиров, поскольку рейсы из других аэропортов также будут отменены. Ассоциация раскритиковала то, что путешественники снова станут пешкой в трудовом конфликте, и пожаловалась на то, что объявление было сделано за короткий срок. Пассажиры вряд ли будут иметь возможность искать альтернативы.

По словам профсоюза, причиной забастовки являются неудачные коллективные переговоры по оплате работникам службы авиационной безопасности за работу в неудобное время. Но переговоры по работникам служб наземного обслуживания и работников государственного сектора на федеральном и местном уровнях также сыграли свою роль. Ver.di говорит, что ведет переговоры с Федеральной ассоциацией компаний по авиационной безопасности (BDLS) в течение многих лет. Размер доплат не повышался с 2006 года, а разговоры о его увеличении ведутся с 2013 года. Работодатели еще не подали предложения.

Предупредительные забастовки в аэропортах могут быть лишь прелюдией к дальнейшим остановкам работы в других отраслях транспортного сектора. Железнодорожный и транспортный профсоюз EVG сейчас ведет переговоры с Deutsche Bahn и 50 другими железнодорожными компаниями о новых коллективных договорах. До 23 марта он встретится с каждой из этих компаний по крайней мере один раз. После этого будет составлен баланс и принято решение о дальнейших мерах, сообщил на выходных представитель EVG.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».