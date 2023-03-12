В апреле белорусов ожидают четверные выходные 12.03.2023, 20:48

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О чем важно знать работникам и нанимателям.

Белорусов в следующем месяце ожидают длинные выходные — с 22 по 25 апреля, то есть с субботы по вторник. Так, 25 апреля — Радуница (по календарю православной конфессии). А рабочий день с 24 апреля перенесли на субботу, 29-е число этого же месяца. «Зеркало» рассказывает, сколько дней белорусы будут работать в апреле, а сколько — отдыхать. А также напоминаем, как оплачивается работа в выходные дни.

Сколько всего дней будем трудиться в апреле, а сколько — отдыхать

Выходные скажутся на производственном календаре в следующем месяце. Так, белорусы будут трудиться в апреле 19 дней при пятидневной рабочей неделе, а отдыхать 11 дней (будет десять выходных и один праздничный). При этом расчетная норма рабочего времени при 40-часовой рабочей неделе составит в апреле 151 час, а при 35-часовой — 132. Это прописано в производственном календаре на 2023 год.

Те же, у кого «шестидневка», на работе в следующем месяце проведут 24 дня, а отдыхать будут шесть дней. Расчетная норма рабочего времени при 40-часовой рабочей неделе составит в апреле 157 часов, а при 35-часовой — 138.

Как оплачивают работу в праздничный день

Трудовым кодексом предусмотрено, что за каждый час работы в государственные праздники, праздничные и выходные дни сверх зарплаты, которая начисляется за это время, производится доплата, уточняли ранее в Минтруда.

«Работникам со сдельной оплатой труда — не ниже сдельных расценок, работникам с повременной оплатой труда — не ниже часовых тарифных ставок (тарифных окладов), окладов, — отмечают в ведомстве. — Конкретный размер доплаты в бюджетных организациях и иных организациях, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций, устанавливается правительством, в иных организациях — трудовым договором и (или) локальным правовым актом».

За работу в сверхурочное время и выходные дни взамен доплаты с согласия работника может предоставляться другой неоплачиваемый день отдыха. При этом за часы работы в сверхурочное время один неоплачиваемый день отдыха предоставляется из расчета 8-часового рабочего дня (один день отдыха за 8 часов работы в сверхурочное время).

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