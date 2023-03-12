Российскую пехоту отправили на штурм с палками вместо оружия 9 12.03.2023, 20:51

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Фотофакт.

Российские пехотинцы шли штурмовать украинские позиции с палками. Общественный деятель Сергей Стерненко опубликовал в соцсетях соответствующий кадр, сделанный с помощью дрона ВСУ.

На фото — уже мертвые оккупанты. В руках захватчики держали не автоматы, а палки.

На Бахмутском направлении участились случаи, когда российское руководство фактически отправляет оккупантов на «убой». Такую пехоту гонят по открытой местности без поддержки тяжелой техники. Потому поля усыпаны трупами русских солдат.

По словам обозревателя Александра Коваленко, «мясные штурмы» преимущественно призваны ценой собственных потерь запутать противника-ВСУ - в якобы новом наступлении на конкретном участке. На самом же деле, РФ таким образом просто уничтожает свое войско. «В Запорожской области пытались осуществлять вот такие штурмовые действия в направлении Орехова. Это была имитация, когда использовалась исключительно пехотная составляющая, с минимальным использованием техники, ББМ. При этом почти все они были уничтожены. Это и была имитация — отвлечение внимания», - рассказывал Коваленко.

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