Индия решила соблюдать санкции против России 12.03.2023, 21:09

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Власти страны уже попросили банки и трейдеров придерживаться ограничений.

Индия не станет нарушать западные санкции против России, включая потолок цен на российскую нефть на уровне $60. Как сообщают источники Bloomberg, власти страны уже неофициально попросили банки и трейдеров придерживаться ограничений.

В рамках встречи министров стран G-20 в Дели индийские власти обсудили этот вопрос с коллегами из США и других стран G-7. По словам собеседников агентства, представители западных стран остались довольны результатами переговоров. С начала войны в Украине Индия и Китай стали крупнейшими покупателями российской нефти. При этом еще за год до того Индия практически не покупала российскую нефть, а сегодня этот рынок стал одним из ключевых для Москвы. За неделю с 17 по 24 февраля страна импортировала 0,81 млн баррелей нефти в день из России, писал Bloomberg. Больше закупал только Китай — 1,1 млн баррель в день. В целом спустя год после вторжения морской экспорт сырой нефти из России оказался близок к рекорду с начала войны.

В начале марта высокопоставленный чиновник Госдепартамента США заявил Bloomberg, что доволен решением Индии покупает у России нефть по цене ниже потолка. По его словам, закупки нефти у России являются постоянной темой переговоров между США и Индией, потому что Вашингтон хочет лишить РФ доходов, необходимых Москве для ведения войны в Украине. Он добавил, что администрация Байдена продолжит обсуждать закупки Индией российской нефти с правительственными чиновниками.

Индийские импортеры российской нефти все чаще испытывают проблемы при совершении сделок. Руководителям нефтеперерабатывающих заводов приходится доказывать западным банкам, что они не нарушают потолок цен на нефть. Банки требуют все больше доказательств и дополнительно проверяют контрактные документы, а также информацию о доставке и страховании, сообщал Bloomberg.

Страны «Большой семерки» и Евросоюза установили лимит цены в $60 за баррель с 5 декабря на экспорт российской нефти. Западным банкам, а также страховым и логистическим компаниям запретили оказывать услуги предприятиям в третьих странах, которые покупают баррели в России по цене выше этого значения.

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