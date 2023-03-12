День под Бахмутом: 39 боестолкновений, 161 обстрел, 239 оккупантов ликвидированы 12.03.2023, 21:14

Еще 293 россиянина получили ранения.

На Бахмутском направлении с вечера 11 марта россияне обстреливали позиции защитников Украины 161 раз, произошло 39 боестолкновений. Об этом сообщил в эфире телемарафона спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

По предварительным подсчетам, 239 захватчиков ликвидированы, еще 293 получили ранения, сказал Череватый.

По данным ВСУ, под Бахмутом сегодня также уничтожены два российских танка Т-72 и один зенитно-ракетный комплекс «Оса».

Череватый отметил, что Бахмут продолжает оставаться самым горячим участком боевых действий, на который брошены «наиболее подготовленные отряды группы Вагнера» с целью прорвать украинскую оборону.

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