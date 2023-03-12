закрыть
12 марта 2023, воскресенье, 22:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Белорусские пограничники: Украинцы включают «провокационные аудиозаписи» по утрам

7
  • 12.03.2023, 21:59
  • 3,728
Белорусские пограничники: Украинцы включают «провокационные аудиозаписи» по утрам

Пограничники опять жалуются на украинских коллег.

Официальный представитель Пинского погранотряда Эдуард Ермаков рассказал в эфире телеканала СТВ, что украинские пограничники включают провокационные аудиозаписи. Также он поделился тем, что происходит в районе пункта пропуска «Дивин».

«Провокации» со стороны Украины имеют постоянный характер, отметил Ермаков:

– Ежедневно в утреннее время в пункте пропуска «Самары» военнослужащие государственной пограничной службы Украины включают колонку, установленную на модуле пограничного контроля, на всю громкость с провокационными аудиозаписями.

Начальник погранзаставы Павел Ковалюк добавил, что на сопредельной стороне военнослужащие ведут себя крайне активно.

- Проводят работы по оборудованию заборов заградительных, копают глубокие рвы до четырех метров вдоль всей государственной границы Кобринского района. И на отдельных направлениях мы наблюдаем установленные противотанковые мины, - сказал Ковалюк.

Как сообщал Charter97.org, лукашисты установили на границе с Украиной пропагандистские билборды.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

О ближайшем будущем Украины и Беларуси
О ближайшем будущем Украины и Беларуси Дмитро Ярош
Были и остались
Были и остались Ирина Халип
Пекин отдает Путина «на съедение» Вашингтону
Пекин отдает Путина «на съедение» Вашингтону Альфред Кох
Кремль проиграл газовую войну
Кремль проиграл газовую войну Эль Мюрид