Белорусские пограничники: Украинцы включают «провокационные аудиозаписи» по утрам 7 12.03.2023, 21:59

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Пограничники опять жалуются на украинских коллег.

Официальный представитель Пинского погранотряда Эдуард Ермаков рассказал в эфире телеканала СТВ, что украинские пограничники включают провокационные аудиозаписи. Также он поделился тем, что происходит в районе пункта пропуска «Дивин».

«Провокации» со стороны Украины имеют постоянный характер, отметил Ермаков:

– Ежедневно в утреннее время в пункте пропуска «Самары» военнослужащие государственной пограничной службы Украины включают колонку, установленную на модуле пограничного контроля, на всю громкость с провокационными аудиозаписями.

Начальник погранзаставы Павел Ковалюк добавил, что на сопредельной стороне военнослужащие ведут себя крайне активно.

- Проводят работы по оборудованию заборов заградительных, копают глубокие рвы до четырех метров вдоль всей государственной границы Кобринского района. И на отдельных направлениях мы наблюдаем установленные противотанковые мины, - сказал Ковалюк.

Как сообщал Charter97.org, лукашисты установили на границе с Украиной пропагандистские билборды.

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