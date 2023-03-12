ВСУ менее чем за неделю уничтожили под Бахмутом более 1100 оккупантов 2 12.03.2023, 22:24

Фото: Depo.ua

Об этом сообщил президент Украины.

Менее чем за неделю только на Бахмутском направлении защитники Украины уничтожили более 1100 оккупантов. Об этом сказал в видеообращении президент Украины Владимир Зеленский.

«Менее чем за одну неделю – с 6 марта – и только на одном Бахмутском направлении удалось уничтожить более 1100 солдат врага. Это безвозвратные потери России, потери именно там, под Бахмутом. Плюс еще как минимум полторы тысячи санитарных вражеских потерь – это ранения, несовместимые для них с продолжением боев. Плюс уничтожены десятки единиц вражеской техники. Плюс сожженные российские склады боеприпасов – более десяти», – сказал президент Украины.

Зеленский выразил благодарность всем, кто продолжает защищать Бахмут от атак оккупантов.

«Благодарю каждого воина ВСУ, нашей разведки – бойцам «Шамана», нацгвардейцам, нашим пограничникам – всем, кто действительно сражается за украинскую землю, за Бахмут!», – сказал он.

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