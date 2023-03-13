закрыть
13 марта 2023, понедельник, 6:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украина начала вторую посевную за время войны

  • 13.03.2023, 5:06
Украина начала вторую посевную за время войны

Посеяны первые 16 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что на этой неделе Украина начала вторую посевную с момента полномасштабного вторжения России.

«Посеяны первые 16 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур. Также на этой неделе Украина и Польша упростили прохождение границы для аграрной продукции», - подчеркнул Шмыгаль в Facebook.

По словам главы правительства, Киев работает над продолжением зерновой инициативы и расширением перевалки дунайских портов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

О ближайшем будущем Украины и Беларуси
О ближайшем будущем Украины и Беларуси Дмитро Ярош
Были и остались
Были и остались Ирина Халип
Пекин отдает Путина «на съедение» Вашингтону
Пекин отдает Путина «на съедение» Вашингтону Альфред Кох
Кремль проиграл газовую войну
Кремль проиграл газовую войну Эль Мюрид