Украина начала вторую посевную за время войны
- 13.03.2023, 5:06
Посеяны первые 16 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что на этой неделе Украина начала вторую посевную с момента полномасштабного вторжения России.
«Посеяны первые 16 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур. Также на этой неделе Украина и Польша упростили прохождение границы для аграрной продукции», - подчеркнул Шмыгаль в Facebook.
По словам главы правительства, Киев работает над продолжением зерновой инициативы и расширением перевалки дунайских портов.