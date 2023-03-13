Андрей Пионтковский: Взятие одного города обрушит российскую оборону 13.03.2023, 8:02

Вся военная часть конфликта может очень быстро закончиться.

Российский политолог и публицист Андрей Пионтковский в эфире YouTube-канала Алеси Бацман выразил мнение, что самая слабая точка в российской обороне — южное направление.

«После Украина выходит к побережью, и весь Крым и оккупированная часть Запорожской и Херсонской областей превращается в громадный котел. На этом военная часть конфликта заканчивается», — считает Пионтковский.

Аналитик напомнил слова главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, который заявил, что для атаки на Мелитополь украинской армии нужно больше военной техники от Запада. По мнению, эксперта, все вооружение, которое Киев просит у западных партнеров, будет предоставлено. Оно уже поступает в Украину.

«Мы же все видели эти шокирующие Москву фотографии бесконечных бронетранспортеров, прибывших в Польшу. Все это дается.

Самое важное за последние время — расширение возможностей HIMARS в два раза, ведь переданы так называемые летающие бомбы Ground Launched Small Diameter Bomb. Они расширяют диапазон действия HIMARS с 80 км до 160 км. Покрывается вся оккупированная часть Украины, за исключением южной части Крыма», — резюмировал Пионтковский.

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