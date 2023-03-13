«Русскому миру» вынесен приговор Telegram-канал «Сито Сократа»

13.03.2023, 8:07

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Империю с «дыркой от бублика» ждет разлад.

В результате незаконной оккупации суверенной территории Украины площадь России временно увеличилась на 0,6%! Так выглядит главное достижение заключительной стадии путинизма. Самая огромная страна планеты стремится к дальнейшему увеличению своих размеров, декларируя избитый тезис «границы России не заканчиваются нигде». А вот поводы для гордости на этом заканчиваются. Даже поверхностный анализ существующего варианта экспансионизма не выдерживает никакой критики. Он покоится в плоскости неизлечимых геополитических болезней, порожденных ущербностью. От бессилия туземный предводитель бросает своих соплеменников в мясорубку, только бы доказать кому-то в Вашингтоне свою силу, обратить на себя внимание. Иных предпосылок для разнузданной территориальной вакханалии нет.

Опыт значительных имперских проектов прошлого позволяет прийти к выводу о наличии широко комплекса причин, подталкивающих страны искать возможность разжиться дополнительными территориями. В довестфальский период, когда не существовало держав-наций, соревнования суверенов за земли часто оканчивались пирровыми победами и финансовыми банкротствами агрессоров. Практически не было случая, чтобы на зачинщика территориальной ревизии не нашли коалиционной управы. Однако распри между монархами – прелюдия больших империалистических захватов зрелых национальных государств. Последние преследовали цель обрести пространства для расселения перенаселенной метрополии, уменьшить уровень бедности в стране за счет миграции в колонии, получить дефицитные ресурсы и рынки сбыта продукции. Обязательным аспектом успеха колониальных захватов был более высокий уровень развития метрополии по отношению к порабощаемым территориям.

Путинисты разных окрасов долдонят о реконструкции «Великой» России времен очаковских и покорения Крыма, но совершенно непонятно, в чем смысл данной гонки по граблям? Фактор перенаселенности исключен полностью. Россия по плотности населения на 180-м месте в мире с очень низким показателем – 8,5 человек на квадратный километр. При этом временная оккупация 64 тыс. кв.км. украинской территории обошлась России в 160000 убитых. 2,5-3 военнослужащих – цена оккупации каждого квадратного километра украинской земли, исходя из темпов наступления февраля-марта 2022 года. Сейчас, когда боевые действия перешли в формат окопной войны, людское измерение цены захвата подскочило до астрономических цифр. За полгода штурма Бахмута оккупационные силы потеряли 30000 убитыми. При этом под российский контроль перешли 15-16 кв.км. данного небольшого донецкого городишки. Итак, теперь для захвата каждого нового квадратного километра земли нужно угробить 2000 человек! Примерно столько составляет население крупного сельского поселения.

Целесообразность захвата каких-то дефицитных ресурсов на украинской территории также выглядит сомнительной. Особенно для державы, которая имеет самую большую долю минеральных богатств планеты, которые осваивает горстка путинских друзей. Полезные ископаемые и украинские черноземы очень интересуют отдельных российских олигархов. Они уже пытаются заработать быстрые деньги себе в карман, грабя оккупированные территории. Однако «глубинный народ» РФ от этого не выигрывает ничего, ведь международные санкции просто превращают «новые территории» в токсичную отраву для страны. Потому число бедных в стране только растет. Согласно прогнозу, в ближайшее время из станет на 8 млн. больше, ведь вместо новых рынков сбыта Москва получила зияющие черные дыры.

Наконец о мессианстве. Метрополия обычно подавляет завоеванных мощью своей культуры и идеологии. Однако вторжение в Украину показали всю мизерность и неприглядность «русского мира». Ему вынесен смертный приговор, а лишенную скреп Россию ожидает катастрофический внутренний разлад.

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